'Оправдано': Байден отреагировал на решение МКС по выдаче ордера на арест Путина

Президент США Джо Байден отреагировал на решение Международного уголовного суда по выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер считает его оправданным, поскольку президент РФ совершил военные преступления.

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Об этом сообщило издание The New York Nimes. Байден отметил, что хотя МКС не признан Соединенными Штатами, но ордер, по словам лидера Белого Дома, "является очень сильным аргументом".

"Я думаю, что он оправдан", – отметил президент США.

Кроме того, в Белом доме накануне положительно оценили решение МКС в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест Путина. Там подчеркнули, что действия РФ против Украины можно расценивать как военные преступления, за которые должны отвечать все причастные.

"Мы поддерживаем привлечение к ответственности лиц, совершивших военные преступления", – говорится в заявлении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Ватсон.

Напомним: 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина. Кроме него, задержать и привлечь к ответственности за преступления против Украины суд разрешил российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову. Оба подозреваются в организации депортации украинских детей.

Генпрокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что указанное решение является сигналом всему миру, что российский правящий режим является преступным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, решение МКС означает, что за пределами России Владимир Путин должен быть арестован и передан в суд. Оно историческое для Украины и всей системы международного права;

– президент Украины Владимир Зеленский также назвал решение МКС в Гааге о выдаче ордера на арест Путина историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МКС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость;

– в ответ на решение МКС топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян пригрозила, что Москва может ударить ядерным оружием по стране, которая арестует главу Кремля Владимира Путина.

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