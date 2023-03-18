'Никто не выше закона': Шольц одобрительно оценил ордер на арест Путина

Федеральный канцлер Олаф Шольц поддержал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. По мнению политика, это решение доказывает, что никто не может быть выше закона.

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Об этом Шольц заявил во время визита в Японию в ходе совместной пресс-конференции с главой японского правительства Фумио Кисида в Токио. Об том пишет The Guardian.

В ходе пресс-конференции Шольц поприветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина, о котором было объявлено 17 марта.

По мнению федерального канцлера Германии это решение является лучшим подтверждением того, что нет никого, кто был бы выше закона.

"Международный уголовный суд является подходящим учреждением для расследования военных преступлений… Дело в том, что никто не может быть выше закона, и это становится ясно прямо сейчас", — отметил глава немецкого правительства.

Напомним, накануне, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищении и депортации на территорию РФ украинцев, в частности, несовершеннолетних.

За более чем год полномасштабной агрессии при полном содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тысяч детей. Их подвергают мощному зомбированию и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. При этом детям, у части из которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина, как официально подозреваемого в совершении международного преступления, могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский устав.