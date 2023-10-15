'Мы этого не скрываем': Путин цинично прокомментировал действия войск РФ в Украине. Видео

Российский диктатор Владимир Путин на фоне активизации наступлений войск РФ на нескольких участях фронта в Украине заявил об очередном "достижении целей". Действия россиян на украинской земле он назвал "активной обороной".

Причем отметил, что в Кремле намерений оккупантов не скрывают. Видео с его циничными комментариями, распространили пропагандистские росСМИ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам главы страны-агрессора, участившиеся атаки ВС РФ на Запорожском, Авдеевском и Купянском направлениях являются "ответом" на подготовку наступлений Киевом.

Видео дня

"Противоборствующая сторона готовит наступательные операции. Мы видим это, знаем", – высказался Путин.

Он добавил, что российские силы не скрывают, что ведут "активную оборону" на всей линии соприкосновения. Также выразил убеждение, что его оккупантам удалось "улучшить положение" почти везде.

"На довольно большом пространстве", – заявил российский диктатор.

Внимание! На видео российская пропаганда:

Отметим, что в это время матери и жены оккупантов заявляют, якобы их сыновья и мужчины "странным образом исчезают" в боях возле Работино, что на Запорожском направлении фронта в Украине. Россиянки пожаловались на командование, которое не дает никаких объяснений, и слезно просили всех, кто может, помочь найти их родных – военных преступников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков так же цинично заявил, мол, ВС РФ не бьют по мирному населению в Украине. Так этот представитель государства-террориста прокомментировал ракетный удар оккупантов по селу Гроза на Харьковщине, унесший жизни более полусотни гражданских украинцев.

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