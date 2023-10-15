В России пожаловались, что в боях за Роботино 'загадочно' исчезают целые полки оккупантов. Видео

Матери и жены российских оккупантов забили "тревогу" из-за странного "исчезновения" целых полков ВС РФ на войне в Украине. Так называемым бермудским треугольником на фронте они указывают село Работино в Запорожской области.

Говорят, что там уже пятый месяц "продолжают пропадать" российские солдаты. Видеообращения опубликовал Telegram-канал ASTRA (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на кадрах – родные военнослужащих 70-го мотострелкового полка (Южный военный округ, пункт постоянной дислокации – город Шали в Чечне). Они утверждают, что их сыновья и мужья пропали во время боев за Работино.

Россиянки знают об этом со слов сослуживцев своих сыновей и мужей. Согласно им, один оккупант подорвался на мине и его засыпало землей, второго не вынесли с позиции у села Вербовое, третьего накрыло прилетом в блиндаже и т. п.

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При этом все пожаловались, что полковое командование о судьбе солдат никакой информации не дает.

"Я его искала по всем госпиталям. Мне везде отвечали, что такого человека нет. От командования полка нет никой информации. Прошу, помогите в поисках моего пропавшего сына", – слезно заявила мать одного из "пропавших" захватчиков.

Россиянки добавили, что до этого уже обращались в военную прокуратуру, службу защиты прав человека и даже следственный комитет РФ. Но там им тоже не помогли.

В ASTRA отметили, что бои за Работино которое вернули под свой контроль Вооруженные силы Украины, продолжаются. Ранее этот Telegram-канал публиковал аудиозапись того, как замполит 810-й бригады ВС РФ Николай Боцманом избивает оккупанта-"добровольца" из-за результата очередного штурма этого населенного пункта.

Также в ASTRA проследили за судьбой его товарища из этой же бригады – морпеха "Кощея", которого командование, "несмотря на психиатрические проблемы", отправило в Работино, чтобы "утилизировать".

Как сообщал OBOZ.UA, примечательно, что ранее в РФ жаловались на вернувшихся с войны против Украины мужчин-оккупантов. Россияне заявляли, что теперь военнослужащие, в частности наемники ЧВК "Вагнер", устроили террор и убивают женщин в самой России.

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