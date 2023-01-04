Оккупанты превращают Мариуполь в декорации к апокалипсису: улицы больше не узнать. Видео

Российские оккупанты продолжают разрушать временно оккупированный Мариуполь. Украинский город-герой все больше становится похожим на декорации к апокалипсису.

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Улицы и районы некогда процветающего европейского городка больше невозможно узнать. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, самая катастрофическая ситуация фиксируется на Левобережье Мариуполя.

"От бул. Меотиды до пр. Победы оккупанты превращают город в декорации к Апокалипсу. Не останавливаясь. Глядя на множество фото и видео из города, невозможно узнать не просто адрес, но иногда и район города", – отметил мэрский советник.

Он также добавил, что таким темпом на 1 марта от привычного всем Мариуполя останется пустыня исторического и административных центров по всем районам города.

Ранее в сети появилось новое видео с временно оккупированного Мариуполя, снятое в первые дни января 2023 года. Во дворах до сих пор стоят сожженные машины, во многом лежит мусор и поваленные ограждения. Дома, разбитые российскими снарядами, ракетами и бомбами в ужасном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники снесли руины мариупольского драмтеатра. В результате российского авиаудара 16 марта 2022 года там погибли сотни человек.

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