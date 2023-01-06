''Город, сохранившийся только в воспоминаниях'': в сети показали, как выглядит сейчас Мариуполь. Видео

Захватчики, которые временно удерживают Мариуполь Донецкой области, обрекают город на тотальное запустение. Местные жители провели небольшую экскурсию по левом берегу, показав, что стало с ранее цветущим мегаполисом после "освобождения от нацистов и "бандеровцев".

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Кадры в своем Telegram-канале опубликовал советник городского головы Петр Андрющенко. Украинцы могут убедиться, что прежние жилые кварталы под "чутким руководством" Москвы превратились в пепелища и пустыри (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сам ролик вызывает изумление и тревогу, поскольку в самом центре некогда главных улиц совершенно нет людей. Продвигаясь по местности, авторы понимают: людей нет, потому что больше нет домов, где они могут жить.

"Шок. Этот шок невозможно сдержать даже людям, пережившим бомбардировки и обстрелы. Что говорить о других? Мариуполь. Город, сохранившийся только в воспоминаниях", – подытожил Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "мэр" от оккупантов Мариуполя Иващенко посетил детский новогодний утренник в нетрезвом состоянии. Более того, он с усмешкой заявил, что дети в 2022 году "пережили большие испытания".

Морской порт во временно оккупированном Мариуполе захватчики постепенно превращают в военную базу. В конце декабря с предприятия были уволены все местные сотрудники за исключением некоторых коллаборантов и завезены работники из РФ.

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