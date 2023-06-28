Вооруженный бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина длился всего сутки, однако нанес огромный ущерб репутации путинского режима. Оказалось, что Кремль своими руками породил огромную угрозу для страны и оказался совершенно бессилен ей противостоять. Даже сейчас, когда Пригожину, кажется, удалось договориться с властями, поведение российских чиновников и пропагандистов свидетельствует о полной растерянности, царящей в элитах, пишет Jamestown Foundation.

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Сразу после начала пригожинского "похода на Москву" пропагандисты занимали выжидательную позицию, озвучивая лишь официальные заявления российского Минобороны и ФСБ. Однако после выступления Владимира Путина, назвавшего организаторов мятежа "предателями" и "изменниками родины", провластные медиа и военкоры принялись массово клеймить основателя ЧВК "Вагнера".

Первые статьи на тему бунта в официальных российских СМИ были относительно сдержанными. В них говорилось о том, что "Пригожин заражен бонапартизмом", а его действия "играют на руку врагам России". В тот же день на сайте главного государственного СМИ РИА "Новости" появилась статья, утверждающая, что создатель ЧВК "превратился в государственного изменника, пособника врага и предателя собственных бойцов", что стало основным пропагандистским нарративом до самого конца бунта.

Российские информационные агентства публиковали статьи под характерным названием "Путь предателя", в которых обсуждали возможную связь Пригожина с "врагами России", в частности, с поддержавшим мятеж оппозиционным политиком Михаилом Ходорковским. Авторы православного телеканала "Царьград" и вовсе заявили, что Ходорковский и другие российские оппозиционеры в сотрудничестве с западными спецслужбами являются "заказчиками" бунта. Интересно, что российские военные аналитики высказались о ситуации гораздо мягче, назвав действия Пригожина всего лишь "перебором" и отметив, что это "не метод решения проблемы".

После того, как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, большинство пропагандистов резко сбавили обороты в осуждении бунтовщика, а некоторые авторы провластных Телеграм-каналов заявили о том, что никакой попытки переворота не было вовсе. По их словам, Пригожин всего лишь воплощал "архаичный ритуал активной подачи челобитной в столицу" в полном соответствии с российскими традициями.

Столь резкую смену парадигмы заметила даже "военный корреспондент" Анна Долгарева, в своей колонке для пригожинского РИА ФАН с презрением отозвавшаяся о тех, "кто позавчера поднимал ЧВК "Вагнер" на знамена, а вчера требовали со всей яростью наказать мятежников". Впрочем, были и те, кто, несмотря на кажущуюся смену парадигмы, продолжал называть Пригожина предателем. К примеру, депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" 25 июня заявил, что лично отомстит Пригожину за погибших в результате мятежа российских летчиков, и пообещал основателям ЧВК "Вагнера" "пулю в лоб".

Гурулев неожиданно смог предугадать настроения высшего начальства: 26 июня Владимир Путин вновь выступил с обращением, в котором снова назвал поведение "вагнеровцев" мятежом и предательством. Одновременно с этим в официальных российских СМИ появилась информация о том, что уголовное дело в отношении Пригожина так и не было прекращено, а председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников объявил, что ЧВК больше не смогут заниматься вербовкой уголовников.

Тем временем российская пропаганда наконец сориентировалась и попробовала извлечь выгоду даже из абсолютно позорной ситуации, заявив, что российской системе власти удалось выдержать и сдать "экзамен на зрелость". Уже 25 и 26 июня пропагандисты канала "Соловьев LIVE" нашли главного "виновника" происшедшего – столь ненавидимые в современной России 90-е годы и Запад, который, по их словам, навязал России систему криминальных "решал". Пропагандисты уверяют, что поведение Пригожина было лишь продолжением этой системы, так и не уничтоженной за двадцать путинских лет.

На основе этого тезиса пропагандисты развили несколько нарративов. Во-первых, они отметили, что подобная система должна быть немедленно разрушена, поскольку "Россия – это империя, вертикальное государство, которое либо существует сильным, либо не существует вообще". Известный кремлевский политолог Сергей Марков также утверждает, что стране "необходимо единоначалие, о чем ранее заявил президент". Постоянные призывы к усилению государства наводят на мысль, что главным следствием мятежа неизбежно будет усиление репрессий.

Во-вторых, пропагандисты тщетно пытались спасти серьезно пошатнувшийся имидж Путина. На основании того, что обычные граждане не присоединились к мятежу, они сделали вывод, что общество "дало президенту такой зашкаливающий кредит доверия, который не дают ни одни выборы", после чего заявили, что президентские выборы 2024-го года – это "сущая формальность". Подобные пассажи могут быть началом постепенной подготовки общества к идее отмены выборов.

Весьма показательно, что пропаганда практически избегала упоминать тот факт, что бойцы Пригожина умудрились захватить основные стратегические объекты в Ростове-на-Дону и беспрепятственно дошли практически до самой Москвы. Это демонстрирует не только вопиющий непрофессионализм российских военных и силовиков, но и наводит на подозрения, что определенные люди в руководстве Минобороны и ФСБ способствовали действием основателя ЧВК "Вагнера". Мы уже отмечали, что противостояние в российских элитах и спецслужбах носит все более ожесточенный характер, и сейчас эта тенденция лишь усиливается.