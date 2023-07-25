'Начался момент перехода власти': Резников прокомментировал мятеж Пригожина в России

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что в стране-агрессоре России уже начался момент перехода власти. Этот этап начался после неудавшегося мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который чуть не устроил в РФ военные переворот.

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Такое мнение глава украинского оборонного ведомства высказал в интервью изданию CNN. Все последние события в этой стране говорят о том, что кремлевский режим становится все слабее и уязвимее.

Резников уверен: бунт вагнеровцев – это не конец, а только начало, и в России еще может произойти революция,

"Этот государственный переворот является реальной иллюстрацией того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что он не так силен, как был годом ранее. Я думаю, мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", – сказал он.

На вопрос, есть у него данные о том, что люди из окружения российского диктатора Владимира Путина боролись за пост президента, Резников сказал: "Я думаю, что между ними начался конфликт".

Ранее в сети опубликовали видео, на котором якобы глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Беларуси выступает перед вагнеровцами. В обращении он назвал "позором" то, что происходит на украинском фронте, и заявил, что ждет момента, чтобы проявить себя в полной мере.

В Офисе президента Украины считают, что хаос на территории РФ будет только расти, революция там неизбежна. Путин уже готовит для этого новую армию для внутреннего использования, однако и она повернет оружие в сторону Кремля, считает советник главы ОП Михаил Подоляк

По его словам, мятеж вагнеровцев потерпел неудачу, потому что Пригожин — слишком мелкий человек и не хотел забирать себе власть.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что конфликт между группировками главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу не исчез. Не исключено, что внутри России идет подготовка к новому бунту.