'Может быть выгодно': в ГУР отреагировали на слухи о 'смерти' Путина

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на слухи о якобы смерти российского диктатора Владимира Путина. В ведомстве заявили, что пока не могут подтвердить эти сообщения российских анонимных источников и указали, кому может быть выгодна такая информация.

Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что подобные сообщения нужно воспринимать критически пора то, если бы нам всем не хотелось, чтобы они оказались правдивыми.

По словам Юсова, неудивительно, что украинцы с надеждой воспринимают сообщения о возможной смерти российского диктатора, но все же было бы лучше, чтобы это произошло уже после трибунала над ним. Представитель ГУР также подчеркнул, что не стоит доверять российским источникам.

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"Мы должны анализировать, кому на пользу и кому выгодны такие слухи. Реагировать украинцы на такие вещи сдержанно. Конечно, мы все желаем, чтобы это событие произошло как можно скорее, но все же лучше после трибунала. Однако не стоит узнавать это из анонимных российских источников", – заявил он.

В то же время Андрей Юсов предположил, что такая информация может запускаться, в частности для того, чтобы посмотреть на реакцию внутри России.

"Такая информация, возможно, запускается не только для украинской аудитории, но и чтобы посмотреть на реакцию внутри РФ", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 октября в российских пабликах сообщили о "смерти" Путина. Речь шла о том, что российский диктатор якобы умер в резиденции на Валдае в результате остановки сердца, а в России "начинается переворот". Первым об этом сообщил Telegram-канал "Генерал СВР" – тот самый, который несколько дней назад сообщил об остановке сердца Путина.

На фоне слухов об остановке сердца российского диктатора Владимира Путина украинский юморист Юрий Великий записал новую пародию.

Прес-ссекретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о болезни Путина. Также он назвал "абсурдной" информацию о наличии у российского диктатора двойников.

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