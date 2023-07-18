Москву затопил мощный ливень, улицы превратились в реки. Фото и видео мощной непогоды

Москву во вторник, 18 июля, залило сильным ливнем. Ряд улиц столицы РФ превратились в бурные реки, менее чем за час в городе выпало более четверти месячной нормы осадков.

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По прогнозам синоптиков, ливень продолжится сегодня и завтра. Как передают российские СМИ, к вечеру вторника в Москве оказались под водой район ВДНХ, Тверская, Патриаршие пруды, Арбат, и Ботанический сад (видео размещены внизу новости).

Из-за непогоды остановилось колесо обозрения "Солнце Москвы", людей высадили из кабин. Также власти закрыли Парк Горького. Кафе и ресторанам поручили закрыть летние веранды.

На улице Малой Никитской проезжая часть полностью ушла под воду, а на Баррикадной образовался настоящий водопад.

На фото и видео, которые публикуют в сети москвичи, видно, как авто плывут по российской столице, в потоках воды заметили чью-то мебель.

Городские службы предупредили о начале второй волны сверхинтенсивных осадков, которая может оказаться сильнее, чем предыдущая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне вечером в Москве пытались поджечь мавзолей Ленина на Красной площади. 37-летний житель Читы бросил бутылку с горючей смесью, но попал в ограждение.

– В Москве развернули дополнительный ЗРПК "Панцирь-С1" на поверхности законсервированного мусорного полигона "Саларьево". Ранее там уже размещалась радиолокационная станция.

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