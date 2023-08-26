Москву снова атаковали БПЛА и закрывали аэропорты: у россиян истерика. Фото и видео

В ночь на субботу, 26 августа, все московские аэропорты снова прекратили принимать и отправлять самолеты, был введен план "Ковер". Местные власти заявили, что столицу страны-агрессора атаковали беспилотники.

Видео дня

Взрывы было слышно в Истринском районе Москвы. Российские пропагандистские каналы публиковали видео, на которых слышно звук пролета беспилотника, громкий взрыв и яркую вспышку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Россияне в сети устроили истерику из-за новой атаки на Москву.

"Истринский район, коттеджный поселок Монолит, только что звук свиста и взрыв!", "Только что бахнуло сильно, живу на Истре. Сильно было слышно в 3:02", "Объясните, что случилось! Ничего не понимаю", "В Подмосковье беспилотник!", "Почему не пишут, что воздушное пространство над Москвой закрыто? Мы с Шереметьево не можем взлететь уже 2 часа!", "Я проснулся от взрывов", "Было слышно два выстрела", – писали в сети.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии БПЛА около столицы страны-агрессора.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", – сообщил Собянин.

В то же время аэропорты задерживают самолеты на прием и отправку. РосСМИ сообщают, что по меньшей мере 24 авиарейса задержаны и восемь отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 25 августа, в Калужской и Тульской областях страны-агрессора России прогремели взрывы. Из-за этого над московскими аэропортами "Внуково" и "Домодедово" закрыли воздушное пространство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!