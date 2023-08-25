В двух областях России прогремели взрывы, аэропорты Внуково и Домодедово закрыли: первые подробности

В ночь на пятницу, 25 августа, в Калужской и Тульской областях страны-агрессора России прогремели взрывы. Из-за этого над московскими аэропортами Внуково и Домодедово закрыли воздушное пространство.

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Об этом сообщили российские пропагандистские издания в Telegram. Как отмечается, прилеты и вылеты самолетов задерживаются. Введен план "Ковер".

В сети публиковали кадры с Калужской и Тульской областей, на которых слышно громкие звуки и следы в небе, вероятно, от работы ПВО страны-агрессора.

В сети писали, что в Калужской области взрывы прогремели в районе аэродрома "Шайковка". Там находятся борта стратегической авиации оккупантов Ту-22м3.

В министерстве обороны страны-агрессора заявили, что якобы "отбили" ракетную атаку".

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Гагаринском районе временно оккупированного Севастополя раздалось не менее 7 сильных взрывов. Пророссийские местные Telegram-каналы сразу начали разгонять информацию о том, что это может быть "обучение".

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