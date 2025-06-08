Москву атаковали беспилотники: мэр столицы страны-агрессора рассказал детали

В России ночью 8 июня пожаловались на атаку "украинских" беспилотников на Москву. На фоне взрывов и пожаров в других областях там утверждают, что над столичным регионом "дроны были сбиты".

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Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Пропагандисты ссылаются на заявление мэра Сергея Собянина.

По его словам, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила два беспилотника, которые летели на Москву, и столько же тех, что атаковали Московский регион.

Он заявил, что в последнем случае на месте "падения обломков" работали специалисты экстренных служб.

При этом в Новомосковске Тульской области РФ во время ночной атаки БПЛА вспыхнул пожар на химическом предприятии АО НАК "Азот". Местные жители заявили, что слышали от пяти до восьми взрывов и видели "работу ПВО".

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попали спутниковые фото территории завода по производству дронов "Кронштадт" в городе Дубна Московской области РФ. Судя по ним, в результате атаки беспилотников утром 28 мая там зафиксировано более восьми попаданий.

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