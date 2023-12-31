'Москве придется принимать политические решения!' Лавров бросился угрожать из-за 'экстраординарных действий США'

Страна-агрессор Россия в очередной раз разразилась угрозами в сторону США, утверждая, что видят с их стороны "угрозу своей безопасности". Речь идет о намерениях Вашингтона в 2024 году разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что такие "экстраординарные действия" буквально вынуждают Москву "принять политические решения". Его слова растиражировали пропагандистские медиа.

Кремлевский приспешник говорил о подготовке США к развертыванию наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Согласно плану Nikkei, о котором сообщалось в начале декабря, американцы рассматривали возможность размещения наземных версий ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk, дальность полета которых составляет от 500 до 2700 км. Точные термины Вашингтон не называл, но указывалось, что подразделения будут постоянно дислоцированы на американских территориях в регионе, прежде всего на Гуами.

По убеждению Лаврова, из-за действий американцем "назревает момент", когда Кремлю "придется принимать политические решения", касающиеся судьбы одностороннего моратория на размещение РСМД.

"Если экстраординарных шагов со стороны США по наращиванию на нас силового давления не будет, то Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по этому договору", – заявил он.

Примечательно, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), был подписан между США и СРСР в 1987 году и ознаменовал собой завершение холодной войны. Но Вашингтон и Москва официально вышли из этого соглашения еще 2 августа 2019 года.

Тогда в НАТО отметили, что вся вина лежит на России, которая не предприняла очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств. Сегодня страна-агрессор своими высказываниями манипулирует мнением российского общества, чтобы "обосновать" утверждения о том, что Россия "не нападает, а защищается" от Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, также Россия 7 ноября 2023 года окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Государство-террорист, напавшее с войной на Украину, объясняло, якобы соглашение потеряло актуальность из-за присоединения соседней Финляндии к НАТО и продолжения рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

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