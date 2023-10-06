Индейцев не жалко?

Симоньян живет, а главное, говорит, не приходя в сознание. В таком состоянии она выбалтывает то, что у российской правящей верхушки прячется в коллективном бессознательном.

Почему она хотела бы взорвать атомную бомбу именно над Сибирью, а не где-нибудь поближе к Москве? Дело в том, что Сибирь, в сознании московской "элиты", это далекая колония, населенная какими-то дикими аборигенами, бродящими по тайге в обнимку с медведями. Колония даёт нефть-газ, золото-алмазы. Но аборигенов нежалко. Если все-таки вымрут, их можно заменить северо-корейскими или центральноазиатскими рабочими.

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Главное, что Сибирь от Москвы далеко. А значит, у москвичей проблем не будет. Почему бы и не поэкспериментировать над Сибирью с ядерным оружием, чтобы запугать весь мир. А аборигены? Да бог с ними, как-нибудь перебьются. Главное, чтобы нефть и газ не закончились, но к этому высотный ядерный взрыв точно не приведёт.

Конечно, бред. Но он отражает колониальную психологию московской околовластной тусовки.