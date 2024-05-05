Страна-террорист Россия озвучила очередную порцию угроз в адрес стран Балтии. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва ответит на враждебные действия Латвии, Литвы и Эстонии "асимметричными мерами".

В частности, чиновница заговорила о "полицейском произволе" в странах Балтии по отношении к "русскоязычным". Об этом Захарова рассказала кремлевским пропагандистским СМИ.

В российском МИД выдали, что страна-террорист никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений. В то же время она пожаловалась, что "из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина" разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией.

"На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего – в экономической и транзитной сферах", – пригрозила Захарова.

Она также заявила, что переориентация грузопотоков на северо-западные порты России якобы крайне негативно отразились на экономике стран Балтии. При этом в МИД РФ отметили, что страна-агрессор Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия на страны Балтии. Захарова заявила, что разрыв дипотношений крайне нежелательный из-за того, что в Литве, Латвии и Эстонии "проживает множество русскоязычных, в том числе граждане России".

"Прекращение деятельности дипломатических представительств в этой ситуации означало бы, что проживающие в Прибалтике граждане нашей страны и сотни тысяч соотечественников остались бы один на один с полицейским произволом", – выдала Захарова.

Напомним, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что НАТО недооценило способность страны-террориста России адаптироваться к ситуации на поле боя. По его словам, вопреки санкциям Кремль сумел перевести экономику страны на военные рельсы.

Ранее командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола заявил, что Российская Федерация вряд ли прямо атакует одну из стран НАТО. Но вполне может продолжить гибридные атаки, в том числе глушение сигнала и вмешательство в выборы, чтобы испытать единство Альянса.