Россия будет испытывать единство НАТО: главнокомандующий армией Финляндии призвал готовиться

Российская Федерация вряд ли прямо атакует одну из стран НАТО. Но вполне может продолжить гибридные атаки, в том числе глушение сигнала и вмешательство в выборы, чтобы испытать единство Альянса.

Так считает новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола. Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Испытание статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную самооборону в случае нападения на НАТО, всегда возможно. Но если мы примем правильные меры и сохраним единство, я считаю нападение маловероятным", – отметил Яакколи.

По мнению финского генерала, сейчас Москва слишком занята подготовкой к новому летнему наступлению в Украине, чтобы рассматривать возможность нападения на НАТО. Однако он отметил, что Россия, скорее всего, продолжит гибридные атаки против европейских стран в виде глушения GPS-сигнала, операций влияния и содействия нелегальной миграции в соседние страны, включая Финляндию.

"Смысл для россиян состоит в том, что они хотят вызвать как можно больше раскола в Европе, чтобы наше единство и сплоченность были немного слабее", – сказал Яаккола.

Справка

Янне Яакколи был назначен на должность командующего вооруженными силами Финляндии 1 апреля 2024 года. Это событие ознаменовало годовщину членства страны в Альянсе.

Ранее его предшественник на должности Тимо Кивинен спрогнозировал, что дальнейшая ситуация с войной в Украине станет более тяжелой, прежде чем может измениться на более позитивную в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики регулярно глушат GPS над украинским Крымом, временно оккупированным страной-агрессором. Это должно усилить защиту военных объектов ВС РФ от ракетных и дроновых ударов.

Кроме того, страна-агрессор начала глушить GPS-сигналы, чтобы оградить Калининград от потенциальных атак украинских беспилотников. Отмечается, что это регулярная практика, представляющая опасность для гражданской авиации.

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