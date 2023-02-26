Мать погибшего в Украине оккупанта РФ заявила, что ''его мечта сбылась''

В России отметили посмертно очередного российского оккупанта, ликвидированного во время вторжения РФ в Украину. Российские пропагандисты приписывают "денацифицированному" захватчику "подвиг": по версии пропаганды он погиб в "рукопашном бою", якобы перед тем забрав жизни "до тридцати военнослужащих ВСУ" и ликвидировав семь единиц бронетехники.

Видео дня

Впрочем, еще больше, чем вымышленные "подвиги", шокирует реакция матери ликвидированного 25-летнего оккупанта, видео с которой появилось в сети. Получая звезду героя РФ, россиянка заявила, что "его мечта сбылась" и что ее сын ликвидирован на территории чужого государства "не зря".

Фрагмент с "церемонии награждения" ликвидированного в октябре на украинской Харьковщине Ивана Кабанова опубликовал, в частности, представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

"У нее сына убили, а она надеется, что "сбылась мечта и все не зря". Z – мертвецы", – лаконично прокомментировал действо на видео Братчук.

На видео зафиксировано вручение матери 25-летнего старшего лейтенанта армии РФ Ивана Кабанова золотой звезды героя России, которое президент Владимир Путин посмертно присвоил ему своим указом от 17 февраля. В сюжете пропагандистов о награждении ликвидированного оккупанта упоминается о его "подвиге", о нем же ранее писали и федеральные российские СМИ.

В России на полном серьезе уверяют, что уроженец Магадана проехал более 10 тысяч км, чтобы "защищать родину" на украинской Харьковщине. В конце октября, утверждают в магаданских властях, Кабанов "отразил множество атак", несколько часов удерживал позиции захватчиков, а дальше – "вступил в рукопашный бой с противником". Со свойственной россиянам гигантоманией, в этом "бою" Кабанову приписали "уничтожение до 30 военнослужащих ВСУ и выведение из строя семи единиц боевой техники противника". Об этом РосСМИ пишут со ссылкой на "официальные данные".

В этот бред, похоже, уверовала даже мать ликвидированного захватчика. Она считает, что ее 25-летний сын всю свою жизнь мечтал быть утилизированным в тысячах километров от дома в бессмысленной и беспричинной войне.

"Ванюша со школы хотел стать военным, он им и стал. И до конца исполнил свой долг. Его мечта сбылась", – выдала россиянка.

То, что Кабанов оказался в Украине как оккупант, его мать считает "подвигом" и надеется, что лишилась сына во имя путинских амбиций "не зря".

"Есть такая фраза в фильме хорошая, "Есть такая профессия – родину защищать". Он прожил маленькую короткую жизнь. Конечно, я его очень люблю, я очень им горжусь, мы все им гордимся... Конечно, никакие награды не вернут мне моего ребенка, но я надеюсь, что все не зря", – в очередной раз подтвердила неспособность значительного количества населения РФ к эмпатии даже в отношении собственных детей мать оккупанта.

Напомним, накануне защитники Украины за сутки ликвидировали 660 оккупантов. Общие безвозвратные потери РФ по состоянию на утро 26 февраля достигли 148 130 человек.

Также сообщалось, что ВСУ ликвидировали тезку Путина. Захватчик, у которого с российским диктатором совпадала не только фамилия, но и инициалы, по данным пропагандистов, не был мобилизован, а уехал в Украину, чтобы превратиться в удобрение, по собственному желанию.

Кроме того, на днях украинские воины ликвидировали заместителя начальника штаба оккупантов Андрея Максака. "Подарок" от защитников был доставлен прямо в постель в захватчик.