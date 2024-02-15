'Нет грязи, бомжей и насильников': Карлсон заявил, что метро в Москве лучше, чем в Нью-Йорке, и не на шутку разозлил россиян. Видео

Американский журналист Такер Карлсон, недавно взявший интервью у российского диктатора Владимира Путина, выложил серию видео о Москве. Он рассыпался в восхвалении российского метро и продуктовых магазинов.

Серию коротких эпизодов корреспондент выложил на своем сайте. Он сравнил жизнь в российской столице с жизнью в Нью-Йорке: заявил, что местная подземка якобы по-настоящему сделана для людей, а типичная американская семья жила бы роскошно, закупаясь в "Ашане".

Примечательно, что Карлсон снял свой ролик на станции метро "Киевская". Расхвалил, насколько там чисто и красиво.

"Нет грязи, бомжей и насильников", – отметил он.

Затем журналист отправился в супермаркет "Ашан", чтобы посмотреть, как там все устроено через два года после введения санкций. Расхваливал "красивую упаковку" муки, крымское вино и дешевизну продуктов.

А после этого американский журналист еще зашел в "импортозамещенный" российский "Макдоналдс", который там называют "вкусно и точка". Заявил, что все на вкус такое же, как и в настоящем прототипе этого заведения – очень вкусно и еще дешево.

"Если вы зайдете в российский продуктовый магазин и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших лидеров", – обратился Карлсон к американцам.

В то же время россияне не разделили восторг журналиста. В комментариях в Telegram-каналах они предложили ему посетить другие города РФ или хотя бы другие станции метро. Жители государства-агрессора согласились, что в Москве жить прекрасно, только "жаль, что в России не так".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Американский предприниматель Илон Маск высмеял интервью кремлевскому диктатору Владимиру Путину экс-журналисту Fox News Такеру Карлсону. Даже скандального миллиардера "исторические экскурсы" Путина не поразили.

– Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подверг критике Такера Карлсона за его "смехотворное интервью" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что Карлсон "изменил своих зрителей" во всем мире.

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