"Мирные люди погибают из-за амбиций Путина": РДК, ЛСР и СБ записали совместное обращение к президенту РФ. Видео

Россияне-добровольцы, которые вместе с Силами обороны Украины борются с оккупантами, позвали кремлевского диктатора Владимира Путина на разговор. Воины призвали его "прекратить цирк" и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий – Белгородской и Курской областей РФ.

Соответствующее видео было обнародовано в субботу, 16 марта, в Telegram. Его записали Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон.

Воины обратили внимание Путина на то, что город Белгород, Белгородская и Курская области России превратились в зону активных боевых действий. За этим уже несколько дней наблюдает весь мир.

Однако поставленная диктатором администрация препятствует эвакуации гражданского населения, хотя воины несколько раз публично обращались к чиновникам страны-агрессора.

"Исключительно из-за твоих амбиций продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий.

Твои выборы давно уже превратились в полный фарс. Прекрати загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. Даже принудительное волеизъявление не возможно, когда звучат сигналы воздушной тревоги. Ты давно утратил свою легитимность, а в нынешних обстоятельствах исчезла даже и видимость избирательного процесса", – подчеркнули добровольцы, которые воюют против кремлевского режима.

Они уверены в необходимости немедленных и коренных изменений в их родной стране.

"В России давно назрела необходимость глубокой трансформации отношений власти с народом, откровенного разговора о новых справедливых общественных правилах.

Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма – мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя сохранились мужество и ответственность — выходи с нами на связь удобным для тебя способом", – призвали военнослужащие Путина.

Как писал OBOZ.UA:

– Российский Белгород около 17:00 (по московскому времени) 16 марта услышал громкие взрывы. Обстрел позиций войск РФ в городе произошел как раз тогда, когда удары анонсировали добровольцы из Легиона "Свобода России", борющиеся против путинского режима.

– В городе Белгород утром в субботу, 16 марта, также был обстрел.

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