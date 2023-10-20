'Мир катится в бездну': Медведев устроил истерику из-за заявления Байдена об Украине и решения по УПЦ МП

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в очередной раз взбесился из-за заявления Байдена, который назвал помощь Украине разумной инвестицией и анонсировал выделение рекордной суммы средств для Украины и Израиля. Также российский политик изрядно возмутился из-за запрета в Украине Московского патриархата, заявив, что это "грязная политика замешана на кокаине и сатанизме".

Неадекватные заявления и угрозы бывшего президента РФ опубликовали в одном из российских Telegram-каналов. Медведев также не забыл в ответ на поставку Украине новейшего западного оружия, пригрозить использованием ядерного оружия.

Неадекватный политик, возмущенный выделением дополнительных средств на вооружение для Украины, заявил о "необратимом ментальном расстройстве" и "потере остатков совести" западного общества. Он также добавил, что мир, которым якобы руководит США, "катится в бездну".

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"Байден назвал "умной инвестицией" деньги, которые должны быть потрачены на смерть других людей вдали от США. Речь идет о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов для Украины и Израиля. Инвестиции в смерть ненужных людей – это разумно и хорошо. Здесь нет слов. Это за пределом добра и зла. И это не просто деменция старого дурака, а вся философия их государственной жизни на протяжении веков", – написал Медведев.

Также он назвал решение Верховной Рады Украины о запрете Московского патриархата в Украине "отсечением православных от колыбели материнской церкви" и "грязной политикой". После чего приспешник российского диктатора начал засыпать оскорблениями украинские власти и президента. В конце он по традиции пытался пригрозить использованием ядерного оружия.

"Запрет исконной церкви в Малороссии – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме... Церковь возродится, но из-за крови и страданий гражданской войны. А количество поставленного оружия рано или поздно перейдет в качество. Обломочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объемно-детонирующие заряды превратятся в ядерные заряды", – заявил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что напавшие на Израиль террористы ХАМАС якобы раздобыли оружие западных образцов, которые сначала передавались Украине. Однако еще до публикации этого сообщения в ГУР сообщили, что в России планируют использовать нападение террористов из ХАМАСа на Израиль как повод для развертывания широкомасштабной провокации против Украины.

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