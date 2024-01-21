Врезался в гору: в Афганистане разбился частный самолет, летевший в Москву. Видео

В Афганистане разбился частный пассажирский самолет Falcon 10, который летел из Индии в Россию. Борт зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

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По предварительным данным, в самолете находилось 6 человек, двое из которых – граждане страны-агрессора. Об этом пишут российские СМИ.

Самолет по неизвестным причинам отклонился от курса и врезался в гору Топхан в Ваханском районе. Примечательно, что перед аварией пилот пытался сообщить о проблемах технического характера.

В федеральном агентстве воздушного транспорта РФ заявили, что частный самолет совершал чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Сейчас идут поиски остатков самолета.

Также в РФ сообщили, что Falcon 10 с регистрационным номером RA-09011 был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Борт принадлежал компании "Атлетик Групп", которая занимается воздушными перевозками, розничной торговлей и фитнес-центрами.

Напомним, утром 17 января в столице Кыргызстана Бишкеке упал военный самолет Ми-8. В результате авиакатастрофы один человек погиб, еще восемь пострадали.

Ранее сообщалось, что 2 января в Токио пассажирский самолет компании Japan Airlines загорелся в аэропорту "Ханеда". Возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе сразу после приземления.

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