Месть за 'Киевстар' продолжается: хакеры сломали российского интернет-провайдера и оставили без доступа к сети и ТВ часть жителей Москвы

Украинские хакеры группировки Blackjack сломали московского интернет-провайдера "М9ком" и снесли его серверы. Удалены 20 ТВ данных: официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д.

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Как следствие, часть жителей Москвы осталась без интернета и ТВ. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

Отмечается, что кибервоины, вероятно, имеющие отношение к СБУ, выгрузили более 10 Гб данных с почтового сервера и клиентских баз компании и опубликовали для исследования всем желающим (ссылку открывать через TOR).

Хакеры заявили, что "М9ком" – это лишь разминка перед реальным бада-бумом, который будет серьезной местью за Киевстар.

Напомним, в декабре стало известно, что хакеры посылают письма якобы от оператора "Киевстар" и Службы безопасности Украины с вредоносным программным обеспечением. Тематика писем – "задолженность по договору "Киевстар"". Также отправляется вложение в виде архива "Задолженность абонента.zip".

Позже в СБУ рассказали, что российские хакеры месяцами находились в системе "Киевстара". В мобильном операторе не подтвердили эту информацию. Напротив, утверждают там, при расследовании фактов утечки персональных данных абонентов не обнаружено.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Хакеры KibOrg опубликовали полную клиентскую базу российского Альфа-Банка через три месяца после его взлома. Это персональные данные 38 млн клиентов банка.

– В России неизвестные сломали федеральный телеканал "Спас", связанный с Русской православной церковью. На экранах, с которых обычно вещают топовые российские пропагандисты, россиянам пригрозили "ударом возмездия" по Москве.

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