Мэр-коллаборант Купянска Мацегора жив, но находится в коме – СМИ

Бывший городской глава Купянска Геннадий Мацегора жив. Но предатель находится в состоянии медикаментозной комы.

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Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на источники в ГУР. В Украине Мацегоре сообщили о подозрении в государственной измене, впрочем, вероятно, что до суда он не доживет.

О покушении на Мацегору, в которого неизвестные стреляли у его дома в Старом Осколе, военная разведка проинформировала 8 июня, на следующий день после покушения. Тогда в ведомстве утверждали: госпитализирован он в крайне тяжелом состоянии.

Позже в сети сообщили, что он скончался 10 июня в медицинском заведении. Через день это подтвердили популярные пропагандистские Telegram-каналы страны-агрессора, ссылаясь на сообщения матери предателя.

Напомним, о том, что мэр Купянска Геннадий Мацегора, предавший Украину и сдавший свой город российским оккупантам, уехал в Россию, стало известно еще в апреле 2022-го. Вместе с чиновником-предателем в РФ уехала и его семья. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, тогда и сообщивший о бегстве городского головы от ОПЗЖ, назвал его "первым предателем", ведь тот среди первых присягнул на верность врагу.