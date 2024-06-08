В России произошло покушение на мэра-коллаборанта Купянска: он в критическом состоянии – ГУР

В России неизвестные покушались на очередного предателя Украины. Теперь это произошло с бывшим городским головой Купянска Геннадием Мацегорой, который пошел на сотрудничество с оккупантами, а после освобождения этого города в Харьковской области бежал в Россию.

Коллаборант находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"7 июня 2024 года в городе Старый Оскол в России совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ. Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил", – отметили в разведке.

Мацегора прекрасно отдавал себе отчет, что за совершенное и за измену придется расплачиваться. Поэтому после освобождения Купянска быстро сбежал вместе с "освободителями" на территорию РФ – и осел в Белгородской области.

Однако покоя изменник не обрел. Не помогла ему даже усиленная охрана, которую в РФ приставили к мэру-предателю.

"Сейчас московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на концерт Кобзона. Состояние предателя украинского народа – критическое", – отметили в ГУР.

В разведке не приоткрыли завесу тайны, каким именно способом неизвестные мстители попытались вручить предателю "билет на концерт Кобзона", которым, учитывая состояние гауляйтера, он все еще может воспользоваться.

Напомним, о том, что мэр Купянска Геннадий Мацегора, предавший Украину и сдавший свой город российским оккупантам, уехал в Россию, стало известно еще в апреле 2022-го. Вместе с чиновником-предателем в РФ уехала и его семья. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, тогда и сообщивший о бегстве городского головы от ОПЗЖ, назвал его "первым предателем", ведь тот в числе первых присягнул на верность врагу.

В Украине Мацегоре сообщили о подозрении в государственной измене, впрочем, не исключено, что до суда он не доживет.