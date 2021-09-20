Медведев заболел, Путин на самоизоляции, а Лавров и Шойгу не явились в штаб партии – СМИ

Глава правящей в РФ "Единой России" Дмитрий Медведев не приехал в общественный штаб партии после голосования в нелегитимную Госдуму. Причиной стала его болезнь – у него сильный кашель.

Об этом заявил секретарь генерального совета политсилы Андрей Турчак, передает российский "Интерфакс". РосСМИ отмечают, что также не явились в штаб министры иностранных дел Сергей Лавров и обороны Сергей Шойгу.

"Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но просил всем вам передать огромные слова благодарности", – сказал Турчак, выступая в штабе в 19 сентября после завершения выборов.

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Что стало причиной недомогания Медведева, он не уточнил. Издание "Медуза" пишет, что в штаб "Единой России" по неизвестной причине также не пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, которые возглавляли список партии на выборах. Некоторые СМИ предположили коронавирус, напоминая, что на прошлой неделе из-за него в своем окружении ушел на самоизоляцию глава РФ Владимир Путин и голосовал на выборах якобы онлайн.

Со своей стороны "Вести.ru" указывают, что проблемы с COVID-19 в президентской команде возникли после встречи с паралимпийцами. Сам он заявил, что речь идет о десятках людей из протокола, пресс-службы и службы безопасности. Один из зараженных работает в непосредственной близости с российским лидером.

"Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации этот человек заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко, в течение всего дня. Посмотрим, как реально работает на практике "Спутник V", – высказался об этом Путин.

Отмечается: год назад он сообщил журналистам, что сдает тест на COVID-19 раз в три-четыре дня. А сейчас тестирование, видимо, проходит еще чаще.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что заразившимся в окружении Путина помогла вакцина, среди них нет ни одного тяжелого случая. Однако, чтобы минимизировать риски, ему пришлось отменить поездку в Душанбе на саммиты ШОС и ОДКБ.

Напомним: с 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов в Государственную думу. Наблюдатели фиксировали массовые нарушения процедуры и выборного законодательства, а СМИ публиковали видео с вбросом бюллетеней и даже попытками подкупа избирателей.

Во время голосования на выборах в Госдуму у президента РФ Владимира Путина заметили несоответствие даты на наручных часах. Вместо 17 сентября они показывали 10-е число.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Иван Яковина рассказал, почему Путин и Шойгу часто ездят в Сибирь якобы на отдых. По его словам, на самом деле там президент России и глава российского Минобороны проводят шаманские обряды.