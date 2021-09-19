Массовые нарушения и раздача российских паспортов: как проходят выборы в Госдуму РФ и чем это грозит Украине

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов в Государственную думу. Наблюдатели фиксируют массовые нарушения процедуры и выборного законодательства, а СМИ публикуют видео с вбросом бюллетеней и даже попытками подкупа избирателей.

Власти РФ вывезли с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей граждан, выдали им паспорта и принудили голосовать – в противном случае им грозили увольнениями. OBOZREVATEL рассказывает, как проходят российские выборы и чем результаты голосования могут обернуться для Украины.

В Ростовской области впервые проголосовали "новоиспеченные" граждане РФ, которых привезли с оккупированных территорий Украины. Как отмечают журналисты, некоторым из них выдали российские паспорта прямо перед голосованием.

Видео дня

"Слышала такие разговоры, что люди не очень хотят. Бюджетников заставляют. Если никак не в состоянии поехать – чтобы они оформлялись и голосовали онлайн, там заполняются специальные документы. Люди возмущались, но их заставляют. Возможно, под страхом, что они потеряют работу... Ведь только бюджетники еще и живут более-менее... Но эти выборы абсолютно никому не нужны", – рассказала "Радио Свобода" жительница Донецка.

В Сети также появились фото того, как жители ОРДЛО едут на голосование в России, – в качестве утешительного призам им выдавали батончик "Сникерс", пачку печенья, яблоко, воду и салфетки.

Ранее глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин говорил, что самопровозглашенные власти организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область – чтобы жители квазиреспублики с российскими паспортами смогли проголосовать.

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с голосованием населения оккупированного Донбасса на думских выборах. Ведомство подчеркнуло, что выборы не будут иметь юридической силы, и призвало международное сообщество не признавать результаты.

"Организация избирательного процесса на оккупированной территории Украины и привлечение к нему местного населения, которому принудительно было навязано российское гражданство, ставит под сомнение легитимность результатов выборов...", – сказано в заявлении.

Наблюдатели на выборах фиксировали огромное количество нарушений и вбросов бюллетеней. Об этом, в частности, пишет российская ученая Вера Афанасьева в своем Telegram-канале. Вот только несколько примеров нарушения избирательного законодательства:

Особенно удобным моментом для фальсификаций стало надомное голосование. Как сообщает BBC, члены комиссии выносят урну с участка, с ними не всегда оказывается наблюдатель, и в этот момент они могут подложить в урну лишние бюллетени.

Активист Алексей Миняйло выяснил, что на одном из московских участков к надомникам уходили на 2 часа 40 минут, а проголосовало за это время 54 человека. Получается, члены комиссии тратили на каждого избирателя меньше трех минут – это попросту невозможно.

Более того, на следующий день на этот же участок пришла женщина, которая якобы проголосовала дома, и заявила, что никто к ней с урной не приходил. Также сообщалось о вбросах пачек бюллетеней в урны, в частности, на одном из участков в Кемерово.

По данным движения "Голос", на участке в Смоленской области при надомном голосовании 70 человек из 90 сказали, что не просили приходить к ним с урной. А часть призналась, что работодатель вынудил их оставить заявку на надомное голосование.

"ОВД-инфо" сообщает, что только за первый день голосования задержали 10 наблюдателей. А на второй день с участка удалили, например, корреспондента канала "Дождя": он работал членом комиссии с правом совещательного голоса и попытался удостовериться, где прописан избиратель.

А на этом видео – Санкт-Петербург, участок 1459. Сотрудники полиции душат и избивают кандидата в законодательное собрание Никиту Сорокина. Причина – накануне он сообщил, что около 300 бюллетеней пропали вместе с председателем.

Голосование жителей "ЛДНР" на выборах – свидетельство того, Россия перешла к открытому отторжению ОРДЛО от Украины, считает украинский дипломат Руслан Осипенко. По его словам, не признавать итоги российских выборов – это для нашей страны слишком мало.

Дипломат также подчеркнул, что РФ сегодня грубо нарушает Минские договоренности – фактически, она вышла из этих соглашений. По этой причине МИД Украины должен обратиться к зарубежным партнерам и заявить, что Кремль использует украинских граждан на оккупированных территориях в своих политических выборах.

"Она подрывает Минский процесс, потому что его логика – возвращение этих территорий, этих граждан в Украину. Россия ровно противоположные вещи делает, поэтому для нас это шанс и окно возможностей сделать такие заявления. Второе заявление должно быть Верховной Рады для того, чтобы показать, что исполнительная ветвь власти и законодательная одновременно обращаются с заявлением, чтобы зафиксировать в истории факт того, что Россия этими действиями ставит точку на Минских соглашениях", – пояснил он.

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко также подчеркивает, что Украина обязана реагировать на участие в выборах жителей оккупированных территорий.

"В ОРДЛО сегодня ситуация жесткая. С одной стороны, там будут те, кто искренне проголосует за "русский мир". И этой категории лучше уехать отсюда. А есть люди, которых заставят, если они не придут — потеряют работу или тому подобное. Я думаю, что мы можем призвать международное сообщество не признавать эти выборы на оккупированных территориях; не признавать так называемых депутатов, которые будут избраны от этих территорий; фиксировать грубые нарушения законодательства и международного права, которые совершаются на оккупированной территории, для того чтобы потом обращаться в международные судебные организации", – отметил экс-министр.