У Путина заметили странность на наручных часах: Песков объяснил, в чем причина

Во время голосования на выборах в Государственную думу России у президента РФ Владимира Путина заметили несоответствие даты на наручных часах. Вместо 17 сентября они показывали 10-е число.

Соответствующую видеозапись распространили пользователи в социальных сетях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил журналистам издания "Подъем", почему на часах главы РФ была другая дата (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, это связано с тем, что Путин просто не устанавливает дату на своих часах и не пользуется этой функцией. Он добавил, что президент не обращает на аксессуар внимание.

Видео дня

Отметим, что выборы в Госдуму России проходят с 17 по 19 сентября. Принять участие в них можно непосредственно на избирательном участке или онлайн. Путин проголосовал электронно с помощью телефона своего помощника.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 17 сентября стартовал первый день голосования на выборах в Государственную думу РФ. В Крыму открылись незаконные избирательные участки, а людей из оккупированных районов Донбасса везут голосовать в Ростовскую область.