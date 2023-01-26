Медведев взорвался оскорблениями в сторону Зеленского после заявления о переговорах с Путиным

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оскорбил президента Украины Владимира Зеленского после его заявления по поводу незаинтересованности в переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что "без натовского оружия и западных денег" ни Украина, ни Зеленский якобы "не просуществуют и дня".

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Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. Медведев намекнул, что у украинского лидера якобы психологические проблемы.

"Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. Всем это понятно. Однако же существо важным хрипловатым тоном изрекает: Мне не о чем и не с кем говорить, и вообще непонятно, кто принимает в России решения", – взорвался он оскорблениями.

По словам Медведева, слова Зеленского о том, что Путин "никто" – это якобы попытка показать всем свою важность на мировой арене.

Заместитель председателя совета безопасности РФ также принялся прогнозировать, что эта якобы психологическая проблема очень скоро может превратиться в психиатрическую.

"Но внешне бессмысленные заявления пациента в зелёном преследуют и конкретную цель. Они служат обоснованием для новых подачек. "Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла ещё, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится". И такая мантра каждый белый день. И каждую больничную ночь. Вполне вероятно, что галлюцинирующее существо в зелёной майке уже верит в свой параноидальный бред", – написал Медведев.

Следует отметить, что Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что он "не заинтересован" во встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для мирных переговоров. При этом воевать на территории России Вооруженные силы Украины не планируют.

Да, на вопрос, не слишком ли поздно для переговоров, Зеленский сказал: "После полномасштабного вторжения для меня (Путин. – Ред.) никто".

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным. В Кремле возмутились, что украинский лидер считает диктатора никем, и заявили, что Зеленский давно готовился к войне.