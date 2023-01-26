'Перестал быть возможным собеседником для Путина': в Кремле заявили, что Зеленский давно готовился к войне

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным. В Кремле возмутились, что украинский лидер считает диктатора никем и заявили, что Зеленский давно готовился к войне.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. По словам Пескова, президент Украины якобы давно не является возможным собеседником для Путина.

"Как выяснилось, он не собирался их (Минские соглашения, – ред.) выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", – сказал он.

Следует отметить, что Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что он "не заинтересован" во встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для мирных переговоров. При этом воевать на территории России Вооруженные силы Украины не планируют.

Да, на вопрос, не слишком ли поздно для переговоров, Зеленский сказал: "После полномасштабного вторжения для меня (Путин, – ред.) никто".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что о переговорах между Россией и Украиной на основе предложений Киева "не может быть и речи".

Это заявление свидетельствует только об одном: Москва категорически не заинтересована в прекращении войны, а все ее "миротворческие потуги" – лишь дымовой занавес для дальнейших преступлений против украинцев. Об этом заявили в украинском МИДе. По словам спикера дипломатического ведомства Олега Николенко, "не может быть и речи" только об одном: о победе России в развязанной ею агрессивной войне против нашего государства.