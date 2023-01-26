Зеленский высказался по поводу вероятности переговоров с Путиным и ответил, могут ли ВСУ воевать на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он "не заинтересован" во встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для мирных переговоров. При этом воевать на территории России Вооруженные силы Украины не планируют.

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Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Sky News. Зеленский отметил, что "не понимает, кто принимает решения в России", и что хотя Москва и просит мира, она лжет, атакуя Украину ракетами.

На вопрос, поможет ли встреча с Путиным завершить войну, президент Украину сказал: "Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России".

Он добавил, что люди являются его приоритетом номер один.

"Я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", – подчеркнул Зеленский.

В то же время, на вопрос, не слишком ли поздно для переговоров, Зеленский сказал: "После полномасштабного вторжения для меня (Путин, – ред.) никто".

Кроме того, президент поблагодарил за танки, о передаче которых накануне объявили партнеры, предупредив, что количество и сроки доставки этой техники "критичны".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя "формулу мира" президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что о переговорах между Россией и Украиной на основе предложений Киева "не может быть и речи".

Это заявление свидетельствует только об одном: Москва категорически не заинтересована в прекращении войны, а все ее "миротворческие потуги" – только дымовой занавес для дальнейших преступлений против украинцев. Об этом заявили в украинском МИД. По словам спикера дипломатического ведомства Олега Николенко, "не может быть и речи" только об одном: о победе России в развязанной ею агрессивной войне против нашего государства.