Медведев пожаловался, что у Украины достаточно оружия "для затягивания войны", и снова пожаловался на Запад

Осознавший, наконец, серьезность ситуации и масштабы поддержки Украины коллективным Западом, заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев подвел неутешительные для Москвы итоги. Он убежден, что наша страна вооружена достаточно полноценно, чтобы "при желании затянуть войну".

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Свои откровения одиозный российский чиновник написал в статье "Национальная оборона". Материал традиционно пестрит тезисами о неонацизме, заокеанских врагах, марионетках Запада и прочих небылицах.

"За время спецоперации Украина получила из Америки более чем достаточно, чтобы максимально затянуть военные действия. В том числе не менее 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 8 систем ПВО/ПРО NASAMS, 31 танк М1, 45 танков Т-72В, 109 БМП "Брэдли", 300 БТР М113 и 90 БТР "Страйкер", более 1600 ПЗРК "Стингер", свыше 8500 ПТРК Джавелин и более 50 тысяч других противотанковых систем. Список длинный", – тщательно перечислил Медведев.

При этом он добавил, что таким образом Россию якобы пытаются запугать и сломить, однако та, естественно, борется за "правое дело". Более того, в течение года полномасштабной войны Москва избавилась от ряда иллюзий и многому научилась, то есть статус изгоя и террориста положительно на ней отразился.

"Они поставили себе целью стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно. А пресловутый "западный мир" – лишь малая часть мирового сообщества, примерно 15 % населения планеты", – убежден он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев пожаловался, что Россию, которая развязала полномасштабную войну против Украины, могут "порвать на части". Он констатировал, что это произойдет после того, как путинская армия потерпит поражение в так называемой спецоперации.

Еще раньше одиозный ставленник Путина резко отреагировал на серию поставок тяжелой бронированной техники, включая танки, в Украину. Он убежден, что подобная практика только усугубляет ситуацию и выводит войну из украинских границ в масштабы Третьей мировой.

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