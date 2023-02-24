''Хроника лжи'': как РФ собиралась брать Киев за три дня и о чем писали российские пропагандисты 24 февраля

Ровно год назад, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Враг наносил массированные ракетные удары практически по всем регионам нашей страны и одновременно наступал с севера, юга и востока.

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В это время многочисленные российские пропагандисты и так называемые "военкоры" уже вовсю праздновали "самый быстрый блицкриг в истории", который "будут изучать в НАТО", полностью "разгромили" украинскую армию, захватили столицу и половину областных центров Украины и строили планы по разделу нашего государства. Спустя год попыток взять Киев "за три дня" OBOZREVATEL предлагает вспомнить, о чем писали оккупанты 24 февраля 2022-го.

Киев за три дня

Пожалуй, больше всего бутылок шампанского в первый день полномасштабной российской агрессии против Украины в РФ открыли по случаю "взятия Киева". С молниеносной скоростью в российских пабликах распространялась информация то о том, что оккупационные войска подошли к украинской столице, то о полной блокаде, то о том, что они уже вошли в город.

В том, что Киев захвачен либо падет в ближайшее время, похоже, в РФ не сомневался никто. Дискуссионным вопросом оставались лишь сроки. Кто-то уверял, что украинская столица будет полностью захвачена за пару дней, кто-то свято верил, что полная оккупация города – вопрос нескольких часов.

В реальности же "вторая армия мира" так и не смогла полностью окружить Киев. Войска РФ, пытающиеся пробиться к столице с трех сторон, несли колоссальные потери – и спустя немногим более месяца вынуждены были бежать из Киевской области.

Пропагандисты "взяли" Харьков, Мариуполь и другие украинские города за несколько часов

Впрочем, "захватом" Киева "победы" РФ, одержанные ею в пропагандистских пабликах в первый день полномасштабного вторжения, не закончились. Потребители российской пропаганды в самой РФ вряд ли помнят, но 24 февраля 2022 года "вторая армия мира", по версии так называемых "военкоров", практически захватила Житомир.

Триумфально "захватили" оккупанты в первый день вторжения и Северодонецк Луганской области. Тот самый, который Вооруженные силы Украины "сдавали без боя" до 24 июня.

Примечательно, что в реальности, а не в больных фантазиях российских пропагандистов, бои за Северодонецк начались лишь несколько дней спустя: официальной датой начала битвы за город считается 28 февраля.

Да и Старобельск ВСУ оставили лишь 3 марта.

Некоторые пропагандисты жаловались, что даже не успевали фиксировать "победы" российской армии вторжения. Вот, к примеру, уроженец украинской Сумщины, перебравшийся в РФ и предавший родину, сообщал о том, что оккупанты уже захватили Батурин, Конотоп, окружили Ахтырку и подходят к Полтаве.

За считанные часы, по версии пропаганды РФ, 24 февраля оккупационная армия вошла в Харьков, разгромила его защитников и полностью захватила этот город. В это время в реальности облцентр мощно обстреливался. Попытки войти в Харьков оккупанты предприняли лишь 26 февраля, однако прорвавшаяся в город российская бронетехника была полностью сожжена.

Как никогда были близки российские пропагандисты и к оккупации Мариуполя. Бравурные заявления, правда, оказались несколько поспешными: оборона города Марии, стартовавшая 24 февраля, длилась 86 дней, 82 из них – украинские воины отбивали атаки врага в полном окружении. И наносили врагу огромные потери.

К примеру, только полк "Азов" к 15 апреля заявлял об уничтожении около 2500 российских военных. Ранения получили порядка 5 тыс. оккупантов. "Азовцы" также уничтожили или повредили почти 100 российских танков.

Пропагандисты ровно год назад также уверяли, что создали "котел" под Счастьем на Луганщине, оккупировали Кировоград, высадили десант в Одессе, а после – вошли туда войсками и взяли в плен множество защитников города. Тогда пропаганда еще не догадывалась, что об Одессу РФ сломает зубы, а громить врага украинцы будут на каждом метре своей земли.

"Самый быстрый блицкриг в истории"

Российские пропагандисты 24 февраля 2022 года упивались псевдомощью российской армии. Паблики в тот день пестрели сообщениями о полном разгроме украинской армии, о том, как защитники Украины в ужасе бегут от "второй армии мира".

Не обошлось и без победных реляций о "самом быстром блицкриге в истории", который "будут изучать в НАТО", об "образцовом проведении спецоперации" и о том, что "русские пришли".

Также пропагандисты уверяли, что "полностью уничтожили ПВО и авиацию" Украины, "разгромили" военные базы, "уничтожили" общее командование ВСУ, "вывели из строя" ВМС. С особым удовольствием россияне потребляли ложь об уничтожении всех БПЛА Bayraktar.

Ну и, конечно же, "мудрое" военно-политическое руководство РФ спланировало операцию так, что российская армия "практически не понесла потерь".

Примечательно, что многие пропагандисты забыли пословицу "Не говори "гоп", пока не перескочишь" – и в первый день полномасштабного вторжения уже взялись строить планы на "послевоенное время". Пока пропагандист Жучковский собирался съездить в Славянск, Одессу и Киев, Шарий намеревался вернуться в столицу из Испании. К сожалению, сделать это он не успел, хотя СБУ до сих пор ожидает его приезда, чтобы задать несколько вопросов.

Влажные фантазии о разделе Украины

Еще одна забытая российскими пропагандистами пословица – о том, что не стоит делить шкуру неубитого медведя. К тому же судить всех по себе – не самая хорошая привычка.

Тем не менее россияне совершили обе эти ошибки – и с высокомерием "победителей" рассуждали о том, кто же, кроме России, и какие территории Украины заберет.

За 12 месяцев "блицкрига" Россия от планов по разделу Украины перешла к осознанию необходимости строить бомбоубежища.

И ведь "блицкриг" еще не закончен.

Напомним, ранее сообщалось, что российская пропаганда готовит масштабное ИПСО о потерях ВСУ на фоне колоссальных потерь оккупантов.

По данным военного эксперта Александра Коваленко, в ряде иностранных СМИ в ближайшее время выйдут псевдо-аналитические материалы, авторы которых будут ссылаться на некие неназванные источники в "разведке" той или иной страны, которые будут сообщать о колоссальных потерях ВСУ и не таких больших у россиян.

Параллельно с этими вбросами в информационной среде будут вируситься видео с украинских кладбищ, где захоронены военные, которые будут призваны деморализовать общество как "факт", подтверждающий "колоссальные" потери ВСУ. Часть таких видео уже активно раскручиваются в украинских пабликах.

Данная ИПСО, считает Коваленко, совпадет с нарастающей активностью РОВ по всей линии фронта, началом их наступления на ряде локаций, а также будет сопровождаться очередной волной ракетных ударов по энергосистеме Украины, дабы возыметь максимальный эффект деморализации населения.