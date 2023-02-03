Медведев устроил истерику из-за визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев и пригрозил продолжением войны

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заистерил из-за визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он вновь сделал выпад в сторону Запада, а украинские власти назвал "спятившей нацистской бандой".

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Также российский политик пригрозил, что Кремль будет продолжать войну против Украины. Свое мнение он изложил в Telegram-канале, в том числе комментируя встречу европейского дипломата с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На ней, в частности, обсуждалось восстановление экономики украинского государства, что разозлило заместителя главы российского Совбеза. Он заявил, что "все это ложь", потому что "экономика этой несчастной территории стремительно превращается в зловонную труху".

Пытаясь подкрепить свои слова оценками, Медведев привел данные Goldman Sachs, согласно которым Украина якобы потеряла территории, обеспечивавшие ей около 40% промышленного потенциала, 63% месторождений угля и 42% – металлов. Он отметил, что в стране "снизились урожаи, а ВВП сократился на 35-36%". Но, конечно же, не указал, что экономические проблемы Украины стали результатом развязанной Россией войны и всех военных преступлений его соотечественников.

"Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей "специальной военной операции". А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5-10%", – цинично высказался политик из государства-террориста РФ.

Он понадеялся на перспективу "полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца", при этом заявив, мол, кто виноват – "вопрос риторический". Также он с пренебрежением отнесся к главе Еврокомиссии, намеренно исковеркав ее имя и назвав "злобной бабкой-повитухой" Урсулой фон "Что-то непонятное".

Медведев выцепил из речи европейского политика слова о том, что Украина "платит за членство в ЕС и НАТО жизнями своих граждан", но упустил тот факт, что жизнь украинцам портит только Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев резко отреагировал на серию поставок Украине тяжелой бронированной техники, включая танки. Он заявил, что подобная практика лишь усугубляет ситуацию и выводит войну из украинских границ в масштабы Третьей мировой.

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