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Медведев устроил истерику из-за визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев и пригрозил продолжением войны

Марина Лисничук
Новости России
2 минуты
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Медведев устроил истерику из-за визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев и пригрозил продолжением войны

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заистерил из-за визита в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он вновь сделал выпад в сторону Запада, а украинские власти назвал "спятившей нацистской бандой".

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Также российский политик пригрозил, что Кремль будет продолжать войну против Украины. Свое мнение он изложил в Telegram-канале, в том числе комментируя встречу европейского дипломата с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На ней, в частности, обсуждалось восстановление экономики украинского государства, что разозлило заместителя главы российского Совбеза. Он заявил, что "все это ложь", потому что "экономика этой несчастной территории стремительно превращается в зловонную труху".

Пытаясь подкрепить свои слова оценками, Медведев привел данные Goldman Sachs, согласно которым Украина якобы потеряла территории, обеспечивавшие ей около 40% промышленного потенциала, 63% месторождений угля и 42% – металлов. Он отметил, что в стране "снизились урожаи, а ВВП сократился на 35-36%". Но, конечно же, не указал, что экономические проблемы Украины стали результатом развязанной Россией войны и всех военных преступлений его соотечественников.

"Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей "специальной военной операции". А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5-10%", – цинично высказался политик из государства-террориста РФ.

Он понадеялся на перспективу "полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца", при этом заявив, мол, кто виноват – "вопрос риторический". Также он с пренебрежением отнесся к главе Еврокомиссии, намеренно исковеркав ее имя и назвав "злобной бабкой-повитухой" Урсулой фон "Что-то непонятное".

Медведев выцепил из речи европейского политика слова о том, что Украина "платит за членство в ЕС и НАТО жизнями своих граждан", но упустил тот факт, что жизнь украинцам портит только Россия.

Медведев устроил истерику из-за визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев и пригрозил продолжением войны
Медведев устроил истерику из-за визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев и пригрозил продолжением войны
Медведев устроил истерику из-за визита Урсулы фон дер Ляйен в Киев и пригрозил продолжением войны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев резко отреагировал на серию поставок Украине тяжелой бронированной техники, включая танки. Он заявил, что подобная практика лишь усугубляет ситуацию и выводит войну из украинских границ в масштабы Третьей мировой.

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