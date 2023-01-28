'Все в труху': Медведев снова сорвался из-за поставок оружия 'ненужной' Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на серию поставок тяжелой бронированной техники, включая танки, в Украину. Он убежден, что подобная практика только усугубляет ситуацию и выводит войну из украинских границ в масштабы Третьей мировой.

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Свои "глубокие" размышления на эту тему он приводит на своем Telegram-канале. Бывший российский президент, прежде считавшимся на Западе вполне демократическим политиком, яро отозвался о международных партнерах Киева, пытаясь принизить и тех, и других.

"Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву "м". Соседи одарённого министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли ещё дальше. Твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "вот прямо сейчас" предоставлено Киеву", – пишет Медведев.

По риторике чиновника РФ очевидно, что он не может принять тот факт, что именно Москва сегодня изгой и единственное, чем может угрожать миру – это ядерный чемоданчик. Именно к этому сакральному предмету традиционно обратился Медведев в своей пафосной речи.

"Во-первых, защита никому ненужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху", – подчеркнул в своей тираде он.

Напомним, что еще раньше Медведев крайне чувствительно отреагировал на заявление президента Зеленского, который обозначил свое неуважение к Путину. Тогда одиозный чиновник направил волну возмущений к украинскому президенту, указав, что он сам никто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии обвинили Россию в умышленном искажении заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Сказанные ею слова о призыве стран Запада к единству в российском МИД выдали за "признание" в том, что Германия и НАТО якобы являются сторонами войны России против Украины.