Медведев устроил новую истерику и пригрозил США терактом 'как 11 сентября' и ядерным ударом

Замглавы совбеза РФ и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев рассыпался новыми угрозами в адрес Запада. Он пугает США "новым терактом в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей" и даже ядерным ударом.

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Очередной гневный пост Медведев опубликовал в своем Telegram-канале 10 сентября. Российский политик, который, по слухам, давно страдает от алкоголизма, пожаловался на якобы "хамство и отвратительную самовлюбленность западных стран".

"О*ренели они, что ли, совсем? Неправомерные санкции против России и дружественных нам стран – без проблем, не надо никаких оправданий. При этом – не трогайте западные активы в ваших отсталых экономиках. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают, всячески пугая их расправой", – выдал обиженный Медведев.

Бывший президент РФ возмутился, что якобы "американцев тронуть нельзя", так как они, по его словам, якобы своего рода "священные коровы", и принялся угрожать терактами и оружием массового поражения (ОМП).

"В какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется и значительная его часть никакими обязательствами не связана", – пригрозил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Медведев объявил лидеров западных стран "нацистами". Руководителей суверенных демократических государств он обозвал "сумчатыми животными" и "чумными блохами".

– Бывший президент страны-агрессора также порадовался, что ООН пока не признала действия РФ в Украине геноцидом и посоветовал членам комиссии, расследующей преступления России, "протереть свои зенки". При этом он взялся проклинать Украину и заявил, что "спецоперация" должна идти до "полного выполнения".

– Сын Медведева Илья участвовал в незаконной "паспортизации" на временно оккупированных территориях Украины. Он руководил созданием сайта, через который украинцы получали доступ к паспортам РФ.

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