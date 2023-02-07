Медведев размечтался о разделе Украины и вспомнил о Южной Корее

Зампредседателя совбеза РФ Дмитрий Медведев, известный своими агрессивными взглядами и хамскими высказываниями в отношении Украины, размечтался о разделении нашей страны, как это было с Кореей. Более того, он начал утверждать, что такого сценария якобы не исключают в самом Киеве и даже хотят, чтобы так произошло.

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Представитель Кремля опубликовал новую бредовую теорию на своем Telegram-канале. "Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" – это просто хотелки", – написал активный "промоутер" российской пропаганды.

Чиновник считает, что Украина якобы надеется стать "новой Южной Кореей" в результате российско-украинской войны – чтобы "оставшаяся часть" была под защитой Запада.

Он почему-то решил, что среди украинцев продвигают такой "тезис для внутреннего использования", чтобы "оставалась некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями". То есть, он заверяет фанатов Кремля, что Россия сумеет присвоить себе часть суверенной страны. Чиновник, наверное, забыл, что в Москве еще недавно грозились захватить всю Украину полностью и даже позволяли себе угрожать другим государствам, например, Польше. "Аппетиты" Медведева как-то резко уменьшились.

"Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием", – намекнул на ядерную кнопку бывший президент РФ.

Сложно понять, почему он решил, что в Киеве якобы популяризируют разделение собственной страны, если абсолютно четкой целью Сил обороны, украинской власти и общественности является изгнание российских оккупантов со всех наших территорий, включительно с Крымом и Донбассом.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Медведев устроил новую истерику, испугавшись ударов ВСУ по военным целям агрессора в оккупированном Крыму. Пропагандист вдруг вспомнил международное право.

– Поставки западного оружия Украине, как утверждает зампредседателя совбеза РФ, только усугубляют ситуацию и выводят войну из украинских границ в масштабы Третьей мировой.

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