'Нападение на Крым – это нападение на Россию': Медведев устроил новую истерику и упомянул международное право

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев устроил новую истерику и в контексте временно оккупированного Крыма упомянул международное право. Он также разразился угрозами в адрес Запада.

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В частности, приспешник кремлевского диктатора намекнул на возможное применение Россией ядерного оружия. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Таким образом, Медведев отреагировал на передачу Украине дальнобойного оружия. В этой связи он назвал атаки на Крым "нападениями на Россию".

"Международное право уважает волю людей. Крым – это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения будут встречены неотвратимым возмездием с применением любого оружия", – написал Медведев.

Следует отметить, что насильственная аннексия украинского Крыма, как и псевдореферендум, не признается ни украинским государством, ни большинством стран мира. Также принадлежность полуострова к РФ не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ. Кроме того, это противоречит решению Венецианской комиссии.

Поэтому вспоминать международное право в контексте Крыма совсем неуместно и даже цинично.

Напомним, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 9 декабря 2021 года приняла усиленную резолюцию по оккупированному Россией Крыму. В ней содержится поддержка "Крымской платформы" – инициативы Украины по деоккупации полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2022 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала проект резолюции по правам человека во временно оккупированном Россией Крыму. Решение принял третий (правозащитный) комитет ГА ООН.

В пятницу Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи по борьбе с российскими оккупантами. В него вошли так называемые крылатые бомбы GLSDB с радиусом действия 150 км, а также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS. В то же время, США отклонили запросы Украины относительно ракеты ATACMS дальностью поражения 297 км. Подробнее о новом пакете – читайте в материале OBOZREVATEL.

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