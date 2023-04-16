Медведев размечтался о 'полном разгроме врага': в сети высмеяли и дали совет

Зампредседателя Совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев вместе со всем православным миром 16 апреля отмечает праздник Воскресения Христова. Правда в отличие от адекватных людей, пасхальные мечты одиозного политика нацелены на кровопролитие и захват чужих территорий.

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Об этом он проговорился в поздравительной публикации на своем Telegram-канале. Медведев признал, что в Пасху положено желать мира, поэтому он, конечно, тоже желает мира России и ее гражданам.

"Но только после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага!" – разразился очередной фантазией кремлевский публицист.

Неудивительно, что такое нелепое поздравление с главным христианским праздником вызвало у подписчиков сомнение в том, что автор писал его будучи в трезвом уме. Они начали стихийно высмеивать Медведева, который давно снискал славу "непросыхающего" алкоголика, благодаря своим крамольным эксцентричным постам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев ранее разразился угрозами и оскорблениями. На этот раз под "разнос" попала Польша и ее премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Какой-то тупоголовый по имени Матеуш Моравецкий заявил, что Украина имеет право ударить по России, и что он не беспокоится о войне НАТО против России, потому что последняя скоро проиграет ее", – написал российский чиновник.

В Польше с юмором отреагировали на угрозы бывшего президента РФ и одиозного политика. Ему посоветовали и дальше смешивать алкоголь с наркотиками.