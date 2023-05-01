Медведев признался, что РФ цинично использовала Twitter для пропаганды, и размечтался о 'возмездии' Украине и НАТО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев признался, что страна-агрессор активно использовала Twitter для кремлевской пропаганды. Однако, по его мнению, американская соцсеть все равно "работала на Украину и НАТО", поэтому задача россиян ныне – "отплатить" им.

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Такое циничное заявление бывший российский премьер сделал 1 мая в своем Telegram-канале. Оно последовало за жалобами политика на то, что его последний твит был заблокирован.

"Твиттер" прогнулся под Госдепом и хо*лами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон явно не справился с этим заданием, увы…" – высказался Медведев.

При этом он утверждает, мол, совсем этим не обеспокоен, и уверен, что россияне могут прожить без Twitter.

"В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей", – попытался оправдаться он.

После Медведев признался, что главная задача России совсем иная. По его словам, Москва должна "отплатить" Украине, США, Польше и всему Североатлантическому альянсу, который поддерживает Киев в борьбе с российской агрессией.

Также глава российского Совбеза продолжил мечтать о том, что РФ сможет "вернуть" себе земли, которые считает своими.

"Нанести разгромное поражение всем врагам – укрона*истам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам. Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей. Будем упорно работать для этого", – высказался Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее владелец Twitter Илон Маск отказался удалить твит Медведева об исчезновении Украины. Это произошло после того, как соцсеть возобновила аккаунты официальных лиц государства-террориста РФ.

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