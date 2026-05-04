Игорь Панасов
Музыкальный критик, журналист, писатель

От Океана Эльзы до Jerry Heil. Премия YUNA определила 15 самых влиятельных украинских звезд за 15 лет

15 квітня 2026 року відбулася п’ятнадцята церемонія Національної музичної премії YUNA. У зв’язку з ювілеєм оргкомітет премії оголосив спецпроєкт "15 найвпливовіших артистів за 15 років". Obozrevatel розповідає, які артисти стали героями та героїнями проєкту і як саме вони відреагували на перемогу.

Метою спецпроєкту було відзначити виконавців, які вплинули на розвиток культури сучасної музики в Україні у 2010-2020-ті роки.Імена артистів, які потрапили до фінального списку 15-ти, були оголошені протягом березня-квітня. Остаточно увесь список був оприлюднений на церемонії YUNA.

Відбір відбувався таким чином: оргкомітет та Експертна Рада YUNA сформували довгий список претендентів, а журі YUNA голосуванням визначило 15-ку переможців. Гарантом прозорості голосування виступив традиційний партнер YUNA - компанія Deloitte Ukraine.

Список "15 найвпливовіших артистів за 15 років" не є рейтингом, тобто виконавці в ньому розташовані не по місцях вище/нижче, а в алфавітному порядку.

Принципами відбору до списку стали чотири показники (визначені в Додатку 1 до чинного регламенту YUNA на офіційному сайті премії):

1) Творчий внесок артистів в сучасну українську музику (створення великої кількості якісного авторського контенту, формування трендів, участь у різноманітних колабораціях тощо);

2) Вплив на аудиторію (кількість прослуховувань та переглядів, масштаб концертних проєктів, співпраця з суміжними креативними індустріями, премії, особливі відзнаки тощо);

3) Присутність у референс-листах YUNA (2012-2025) мінімум 5 разів протягом кар’єри;

4) Участь у житті українського суспільства (активна громадянська позиція, благодійні проєкти тощо).

Станом на сьогодні вручення спецнагород ще триває - їх отримали 12 з 15 артистів. Всі вручення команда YUNA фіксує на відео, на яких зірки розповідають співзасновнику та генпродюсеру Павлу Шильку, що саме вони вважають своїми головними досягненнями за 15 років в музиці і діляться емоціями. Нижче - найцікавіші цитати з їхніх промов.

Без Обмежень

Сергій Танчинець: Головні музичні моменти за наші останні 15 років - це народження пісень "Зорі запалали" та "Дим". У зв’язку з нагородою я хочу подякувати всім людям, які люблять і слухать гурт "Без Обмежень", ходять до нас на концерти. А ще хочу подякувати всім, хто любить і слухає в цілому українську музику. Бо музика завжди надихала на перемоги".

MONATIK

MONATIK: Три головних музичних події MONATIK за 15 років… По-перше, це концерт на НСК "Олімпійський" 2019 року, який виник завдяки альбомам "Звучить" і "LOVE IT РИТМ". По-друге, це, безумовно, інтерактивний мюзикл "РИТМ" 2020 року, який був створений під час пандемії, коли не можна було нічого створити, і нам потрібно було себе творчо рятувати (мені здається, це вийшло дуже красиво). По-третє, це серія концертів 2025 року в Палаці спорту, Українському Домі, Національній опері з оркестром. Це робота, якою я пишаюсь і яка була викликана альбомом "Вічно танцююча людина".

Антитіла

Тарас Тополя: Першою найважливішою подією ми назвемо наш перший стадіонний тур. Не якесь конкретне місто, а саме тур. Хоча "Львів-Арену" ми особливо запам’ятали. Другим у списку буде наш перший Палац спорту у Києві в 2019 році. І, мабуть, виступ з лідером гурту U2 Боно в Києві і в Лондоні: перший був важливим з точку зору символічності для України, другий - з точки зору музичного руху гурту "Антитіла".

Jerry Heil

Jerry Heil: Першою моєю найважливішою подією я назву те, що мене помітив Святослав Вакарчук тоді, коли я ще робила кавери. Він дав мені перший поштовх до віри в себе, до усвідомлення, що я щось можу. Пам’ятаю, як тоді заспамила його повідомленнями на пошту з проханнями послухати мої записи. Друге - це "ОХРАНА_ОТМЄНА". Якби не було, я дуже вдячна цій пісні… І третє - "Євробачення". Ця подія і досі є в моєму житті, вона не обмежилася однією моєю участю в фіналі конкурсу. "Євробачення" - це величезний світ, через який ми зараз колаборуємося з міжнародними артистами.

15 років - довгий шлях, приблизно стільки років тому я починала робити свої кавери і дуже багато мріяла. Але для мене мріяти - це діяти. Я б хотіла, щоб мій приклад став надихаючим для інших. Щоб люди розуміли, що все можливо. Іноді це не стається сьогодні або завтра, але завжди треба вірити, що це станеться завтра. І одного ранку ти прокинешся і зрозумієш, що це "завтра" настало.

ТНМК

Фоззі: Для нас знаковим моментом стало отримання у 2021 році премії YUNA за кліп "Історія України за 5 хвилин".

Фагот: Це було файно, особливо зважаючи на те, що кліп майже ніхто взяв в етер і пояснив це тим, що "неформат".

Фоззі: Друга подія - це наш виступ на площі Конго в Новому Орлеані. Це була історична подія для нас, ми про це мріяли все життя. І третє - те, що троє учасників нашої команди стали військовими. Тепер ми можемо їх "видрати" з війська на один день раз на два місяці. І то виключно для того, щоб на концертах заробити донатів на їхні ж військові частини.

Фагот: Дякуємо всім, хто любить нас такими, які ми є зараз, і пам’ятає, якими ми були раніше.

DakhaBrakha

Марко Галаневич: Для мене одні з найважливіших спогадів - це наші концерти на Майдані під час Революції Гідності. Віра в нашу перемогу зародилась саме там, і вона тримається досі.

Олена Цибульська: Ще одна подія - Шевченківська премія, яку ми отримали 2020 року (за альбом "Шлях"). Це для нас велика честь. Так само, як і нагороди YUNA.

Ніна Гаренецька: А я відмічу наш останній альбом "Ptakh". Це важливий для нас доробок, рефлексія на всі роки, що ми прожили, і на останній важкий час.

ONUKA

ONUKA: Ця нагорода для мене - приклад того, як на довгому відрізку часу спрацьовують мрії маленької дівчинки. Серед найважливіших подій я насамперед назву серію концертів з оркестром НАОНІ. Це пов’язано з тим, що коли мені було 9 років, я брала участь в конкурсі, де головою журі був диригент цього оркестру Віктор Гуцал. На цих концертах я відчула, як музика ONUKA об’єднала покоління - і фанати оркестрової народної музики, і модної електронної зібралися в одному залі, і кожен отримав задоволення від всіх складових, які були на сцені.

Друга подія теж пов’язана з НАОНІ - це наш спільний виступ під час inter act на "Євробаченні 2017" в Києві. І третє - це всі мої проєкти, пов’язані з ЧАЕС. Я спочатку стикнулася з тим, що нове покоління практично нічого не знаю про цю аварію, а потім побачила, як через мої пісні почало мати запит на цю інформацію. Деякі дівчата навіть захистили дисертації, дехто поїхав працювати на станцію. Ми і зараз продовжуємо співпрацювати із зоною і станцією. Це велике натхнення.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров: Лише за останні 4 роки я з командою випустив 48 пісень і більше 30 кліпів. Ми дали більше ніж 400 благодійних концертів для цивільних і більше 100 приватних концертів для ЗСУ. В 2021 році я запустив проєкт "Твой Вірші, Мої Ноти", який під час повномасштабної війни набув ще більшого сенсу. Я випустив два альбоми в рамках цього проєкту. Запустив проєкт The Вуса, проєкт "Нові імена", проєкт "ВІРШІНШІ". І ще багато чого… Тому я вірю, що коли виповниться 15 років моїй кар’єрі, я зможу розповісти ще багато цікавого, що відбулося за цей час.

DOROFEEVA

DOROFEEVA: Найперша подія за ці 15 років для мене - це в цілому гурт Vremya I Steklo. Я там співала 10 років, і це надзвичайний вклад в моє життя і кар’єру. З сольного періоду я назву альбом HEARTBEAT, який допоміг мені зрозуміти, що таке відчувати кожен нюанс своєї музики, коли ти стаєш автором. А третє - я скажу зарах хитро - це старт нового, що я зараз збираюсь робити. Це будуть пісні англійською мовою, я зараз вчу англійську. Я хочу спробувати щось нове.

І ще я хочу додати і сказати: не забувайте підтримувати тих, кого ви любите. Навіть коли вам здається, що в цих людей і так багато підтримки. Це може вам лише здаватися. Більше пишіть коментарів - не негативних, а позитивних.

Jamala

Jamala: Першим я назву альбом "Подих" 2015 року, який отримав визнання і дозволив мені закріпитися як співачці, яка виконує музику навколо жанрів соул, джаз, r’n’b. Друге - перемога на "Євробаченні 2016". Третє - альбом "Крила" 2019 року. Але я скажу і про четверте - альбом QIRIM і Шевченківська премія за нього. Всі ці події переконують, що я постійно рухаюсь вперед, занурююсь то в одне, то в інше, але все одно залишаюся собою.

PIANOБОЙ

Дмитро Шуров: Мені дуже приємна ця відзнака ролі PIANOБОЙ у 15 роках української музики. Дорога українська музика! Згадуючи початок наших відносин, я точно знаю, що з самого початку у нас все було з кохання. Я дуже сподіваюся, що достатньо часто повторював тобі, що я від тебе вкриваюсь родимками, тому що ти моє сонце. І незважаючи на те, що час від часу мені буває страшно дивитись в твої шампанські очі, я точно знаю: все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше. І ти знаєш, що ми з тобою на вершині, особливо за умови, що ми будемо триматись своїх. І байдуже, що там дим. Ми будемо триматись своїх.

Тіна Кароль

Тіна Кароль: Ця нагорода для мене - знак великої довіри. 15 років зростала моя творчість, змінювалася я сама, змінювалася Україна, музичні запити людей. Я хочу, щоб і такі нагороди, і мої пісні у майбутньому були як чашечка еспресо зранку, філіжанка кави, після якої ти надихаєшся і пишеш нову історію. Історію нашої любої, красивою, могутньої, сильної і непокірної України.

Гурти "Океан Ельзи" та "Бумбокс" і MAX BARSKIH також потрапили до числа "15 найвпливовіших артистів за 15 років", але ще не отримали свої спецнагороди. Матеріали про вручення відзнак цим артистам з’являться на майданчиках YUNA в соцмережах (Facebook, Instagram) найближчим часом.

