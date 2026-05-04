15 квітня 2026 року відбулася п’ятнадцята церемонія Національної музичної премії YUNA. У зв’язку з ювілеєм оргкомітет премії оголосив спецпроєкт "15 найвпливовіших артистів за 15 років". Obozrevatel розповідає, які артисти стали героями та героїнями проєкту і як саме вони відреагували на перемогу.

Метою спецпроєкту було відзначити виконавців, які вплинули на розвиток культури сучасної музики в Україні у 2010-2020-ті роки.Імена артистів, які потрапили до фінального списку 15-ти, були оголошені протягом березня-квітня. Остаточно увесь список був оприлюднений на церемонії YUNA.

Відбір відбувався таким чином: оргкомітет та Експертна Рада YUNA сформували довгий список претендентів, а журі YUNA голосуванням визначило 15-ку переможців. Гарантом прозорості голосування виступив традиційний партнер YUNA - компанія Deloitte Ukraine.

Список "15 найвпливовіших артистів за 15 років" не є рейтингом, тобто виконавці в ньому розташовані не по місцях вище/нижче, а в алфавітному порядку.

Принципами відбору до списку стали чотири показники (визначені в Додатку 1 до чинного регламенту YUNA на офіційному сайті премії):

1) Творчий внесок артистів в сучасну українську музику (створення великої кількості якісного авторського контенту, формування трендів, участь у різноманітних колабораціях тощо);

2) Вплив на аудиторію (кількість прослуховувань та переглядів, масштаб концертних проєктів, співпраця з суміжними креативними індустріями, премії, особливі відзнаки тощо);

3) Присутність у референс-листах YUNA (2012-2025) мінімум 5 разів протягом кар’єри;

4) Участь у житті українського суспільства (активна громадянська позиція, благодійні проєкти тощо).

Станом на сьогодні вручення спецнагород ще триває - їх отримали 12 з 15 артистів. Всі вручення команда YUNA фіксує на відео, на яких зірки розповідають співзасновнику та генпродюсеру Павлу Шильку, що саме вони вважають своїми головними досягненнями за 15 років в музиці і діляться емоціями. Нижче - найцікавіші цитати з їхніх промов.

Без Обмежень

Сергій Танчинець: Головні музичні моменти за наші останні 15 років - це народження пісень "Зорі запалали" та "Дим". У зв’язку з нагородою я хочу подякувати всім людям, які люблять і слухать гурт "Без Обмежень", ходять до нас на концерти. А ще хочу подякувати всім, хто любить і слухає в цілому українську музику. Бо музика завжди надихала на перемоги".

MONATIK

MONATIK: Три головних музичних події MONATIK за 15 років… По-перше, це концерт на НСК "Олімпійський" 2019 року, який виник завдяки альбомам "Звучить" і "LOVE IT РИТМ". По-друге, це, безумовно, інтерактивний мюзикл "РИТМ" 2020 року, який був створений під час пандемії, коли не можна було нічого створити, і нам потрібно було себе творчо рятувати (мені здається, це вийшло дуже красиво). По-третє, це серія концертів 2025 року в Палаці спорту, Українському Домі, Національній опері з оркестром. Це робота, якою я пишаюсь і яка була викликана альбомом "Вічно танцююча людина".

Антитіла

Тарас Тополя: Першою найважливішою подією ми назвемо наш перший стадіонний тур. Не якесь конкретне місто, а саме тур. Хоча "Львів-Арену" ми особливо запам’ятали. Другим у списку буде наш перший Палац спорту у Києві в 2019 році. І, мабуть, виступ з лідером гурту U2 Боно в Києві і в Лондоні: перший був важливим з точку зору символічності для України, другий - з точки зору музичного руху гурту "Антитіла".

Jerry Heil

Jerry Heil: Першою моєю найважливішою подією я назву те, що мене помітив Святослав Вакарчук тоді, коли я ще робила кавери. Він дав мені перший поштовх до віри в себе, до усвідомлення, що я щось можу. Пам’ятаю, як тоді заспамила його повідомленнями на пошту з проханнями послухати мої записи. Друге - це "ОХРАНА_ОТМЄНА". Якби не було, я дуже вдячна цій пісні… І третє - "Євробачення". Ця подія і досі є в моєму житті, вона не обмежилася однією моєю участю в фіналі конкурсу. "Євробачення" - це величезний світ, через який ми зараз колаборуємося з міжнародними артистами.

15 років - довгий шлях, приблизно стільки років тому я починала робити свої кавери і дуже багато мріяла. Але для мене мріяти - це діяти. Я б хотіла, щоб мій приклад став надихаючим для інших. Щоб люди розуміли, що все можливо. Іноді це не стається сьогодні або завтра, але завжди треба вірити, що це станеться завтра. І одного ранку ти прокинешся і зрозумієш, що це "завтра" настало.

ТНМК

Фоззі: Для нас знаковим моментом стало отримання у 2021 році премії YUNA за кліп "Історія України за 5 хвилин".

Фагот: Це було файно, особливо зважаючи на те, що кліп майже ніхто взяв в етер і пояснив це тим, що "неформат".

Фоззі: Друга подія - це наш виступ на площі Конго в Новому Орлеані. Це була історична подія для нас, ми про це мріяли все життя. І третє - те, що троє учасників нашої команди стали військовими. Тепер ми можемо їх "видрати" з війська на один день раз на два місяці. І то виключно для того, щоб на концертах заробити донатів на їхні ж військові частини.

Фагот: Дякуємо всім, хто любить нас такими, які ми є зараз, і пам’ятає, якими ми були раніше.

DakhaBrakha

Марко Галаневич: Для мене одні з найважливіших спогадів - це наші концерти на Майдані під час Революції Гідності. Віра в нашу перемогу зародилась саме там, і вона тримається досі.

Олена Цибульська: Ще одна подія - Шевченківська премія, яку ми отримали 2020 року (за альбом "Шлях"). Це для нас велика честь. Так само, як і нагороди YUNA.

Ніна Гаренецька: А я відмічу наш останній альбом "Ptakh". Це важливий для нас доробок, рефлексія на всі роки, що ми прожили, і на останній важкий час.

ONUKA

ONUKA: Ця нагорода для мене - приклад того, як на довгому відрізку часу спрацьовують мрії маленької дівчинки. Серед найважливіших подій я насамперед назву серію концертів з оркестром НАОНІ. Це пов’язано з тим, що коли мені було 9 років, я брала участь в конкурсі, де головою журі був диригент цього оркестру Віктор Гуцал. На цих концертах я відчула, як музика ONUKA об’єднала покоління - і фанати оркестрової народної музики, і модної електронної зібралися в одному залі, і кожен отримав задоволення від всіх складових, які були на сцені.

Друга подія теж пов’язана з НАОНІ - це наш спільний виступ під час inter act на "Євробаченні 2017" в Києві. І третє - це всі мої проєкти, пов’язані з ЧАЕС. Я спочатку стикнулася з тим, що нове покоління практично нічого не знаю про цю аварію, а потім побачила, як через мої пісні почало мати запит на цю інформацію. Деякі дівчата навіть захистили дисертації, дехто поїхав працювати на станцію. Ми і зараз продовжуємо співпрацювати із зоною і станцією. Це велике натхнення.

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров: Лише за останні 4 роки я з командою випустив 48 пісень і більше 30 кліпів. Ми дали більше ніж 400 благодійних концертів для цивільних і більше 100 приватних концертів для ЗСУ. В 2021 році я запустив проєкт "Твой Вірші, Мої Ноти", який під час повномасштабної війни набув ще більшого сенсу. Я випустив два альбоми в рамках цього проєкту. Запустив проєкт The Вуса, проєкт "Нові імена", проєкт "ВІРШІНШІ". І ще багато чого… Тому я вірю, що коли виповниться 15 років моїй кар’єрі, я зможу розповісти ще багато цікавого, що відбулося за цей час.

DOROFEEVA

DOROFEEVA: Найперша подія за ці 15 років для мене - це в цілому гурт Vremya I Steklo. Я там співала 10 років, і це надзвичайний вклад в моє життя і кар’єру. З сольного періоду я назву альбом HEARTBEAT, який допоміг мені зрозуміти, що таке відчувати кожен нюанс своєї музики, коли ти стаєш автором. А третє - я скажу зарах хитро - це старт нового, що я зараз збираюсь робити. Це будуть пісні англійською мовою, я зараз вчу англійську. Я хочу спробувати щось нове.

І ще я хочу додати і сказати: не забувайте підтримувати тих, кого ви любите. Навіть коли вам здається, що в цих людей і так багато підтримки. Це може вам лише здаватися. Більше пишіть коментарів - не негативних, а позитивних.

Jamala

Jamala: Першим я назву альбом "Подих" 2015 року, який отримав визнання і дозволив мені закріпитися як співачці, яка виконує музику навколо жанрів соул, джаз, r’n’b. Друге - перемога на "Євробаченні 2016". Третє - альбом "Крила" 2019 року. Але я скажу і про четверте - альбом QIRIM і Шевченківська премія за нього. Всі ці події переконують, що я постійно рухаюсь вперед, занурююсь то в одне, то в інше, але все одно залишаюся собою.

PIANOБОЙ

Дмитро Шуров: Мені дуже приємна ця відзнака ролі PIANOБОЙ у 15 роках української музики. Дорога українська музика! Згадуючи початок наших відносин, я точно знаю, що з самого початку у нас все було з кохання. Я дуже сподіваюся, що достатньо часто повторював тобі, що я від тебе вкриваюсь родимками, тому що ти моє сонце. І незважаючи на те, що час від часу мені буває страшно дивитись в твої шампанські очі, я точно знаю: все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше. І ти знаєш, що ми з тобою на вершині, особливо за умови, що ми будемо триматись своїх. І байдуже, що там дим. Ми будемо триматись своїх.

Тіна Кароль

Тіна Кароль: Ця нагорода для мене - знак великої довіри. 15 років зростала моя творчість, змінювалася я сама, змінювалася Україна, музичні запити людей. Я хочу, щоб і такі нагороди, і мої пісні у майбутньому були як чашечка еспресо зранку, філіжанка кави, після якої ти надихаєшся і пишеш нову історію. Історію нашої любої, красивою, могутньої, сильної і непокірної України.

Гурти "Океан Ельзи" та "Бумбокс" і MAX BARSKIH також потрапили до числа "15 найвпливовіших артистів за 15 років", але ще не отримали свої спецнагороди. Матеріали про вручення відзнак цим артистам з’являться на майданчиках YUNA в соцмережах (Facebook, Instagram) найближчим часом.