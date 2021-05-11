Массовое убийство в школе Казани: камера засекла, как студент покупал оружие

Подозреваемый в массовом расстреле школьников в Казани Ильназ Галявиев был замечен камерами видеонаблюдения во время покупки оружия. 19-летний студент приобрел карабин в городе Йошкар-Ола, в 150 км от совершенного преступления.

Как сообщил российский портал "Life", Галявиев целый час изучал ассортимент оружейного магазина, прежде чем купить гладкоствольное ружьё Hatsan Escort.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн на своем Теlegram-канале сообщил, что подозреваемый в расстреле школьников получил официальное право на хранение огнестрельного оружия буквально накануне – 28 апреля.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что в Казани утром 11 мая произошла стрельба в школе. В результате погибли девять человек, уже известно о 32 случаях ранений.

Прибывшим на место вневедомственным сотрудникам Росгвардии удалось задержать подозреваемого стрелка – им оказался бывший ученик этой школы, 19-летний студент Казанского университета ТИСБИ Ильназ Галявиев.

Позднее выяснилось, что он готовился к преступлению заранее и даже создал канал в соцсетях, где обещал "убивать биомусор и потом застрелиться".

Официальное руководство Татарстана объявило 12 мая днем траура.