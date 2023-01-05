''Машину получу, буду ездить и мужа вспоминать'': россиянка назвала свою цель ''спецоперации''. Видео

Граждане государства-террориста России продолжают терять остатки достоинства и человечности в вопросе войны против Украины. В частности, одна россиянка подтвердила, что хочет отправить мужа на смерть, чтобы получить за него машину.

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Причем сделала это прямо в его присутствии. Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Россиянин подтвердил, что поддерживает диктатора Владимира Путин и отправится на фронт, когда его призовут.

"У нас еще вторая мобилизация будет, тогда вы там за**ыте", – заявила женщина.

"Хочешь 4 ляма получить? Муж в черном пакете приедет", – уточнил собеседник.

"Да, хочу! Правду говорю, я хочу! Я не скрываю, он в курсе! Зато себе куплю ох**нную машину. Буду ездить, его вспоминать", – цинично заявила россиянка.

Муж при этом сидел рядом то ли довольный, то ли озадаченный.

Напомним, жители страны-террориста России продолжают активно поддерживать войну против Украины. Они призывают отправлять на фронт больше мобилизованных, но по их мнению, это должны быть представители кавказских национальностей. В частности, российская пенсионерка позвонила по телефону в эфир пропагандистского телевидения и цинично выдала, что россияне якобы "не воспитаны убивать человека, а у кавказцев это в крови".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– гражданка страны-террориста России заявила, что с удовольствием отправила бы своего сына на смерть в Украину. Свое неадекватное заявление она аргументировала тем, что РФ якобы мешают вымышленные "нацисты";

– военнослужащего ВС РФ выразила свое отношение к ВСУ, дал оккупанту советы, как поступать с пленными украинскими воинами. Она призывала "резать" их и "сжигать", а также забирать их вещи.

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