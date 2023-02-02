''Ловушка захлопнулась, дальше только ад'': Россия готовится к военному положению и ''бомбардировкам''

Спустя почти год с начала полномасштабного вторжения армии страны-агрессора в Украину ситуация кардинально изменилась. Сейчас первоочередной задачей Путин назвал недопущение обстрелов России – такого поворота адепты уничтожения нашей страны никак не ожидали.

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Что сейчас происходит в российском приграничье – читайте в материале OBOZREVATEL.

Повестка изменилась

Обеспокоенность Кремля "обстрелами приграничных регионов" стала для россиян знаковой. Если ранее в РФ обсуждались боевые действия исключительно в привязке к происходящему на территории Украины, то сейчас все больше переживаний – уже о себе родимых.

Российский диктатор во время совещания по вопросам восстановления инфраструктуры заявил, что необходимо как можно скорее восстановить дома, которые якобы пострадали в результате "украинских обстрелов".

"Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", – заявил Путин.

Нервы из-за "Дружбы"

В то, что Кремль обеспокоен угрозой жизни собственных граждан, в России мало кто верит. Подавляющее большинство связывает его слова о недопущении обстрелов с последним инцидентом.

Сперва в российском сегменте Telegram появилась информация об ударе по нефтепроводу "Дружба", а затем об этом заявила и российская "Транснефть" – нефтепроводная компания, контролируемая государством.

Компания страны-агрессора безапелляционно заявила, что "солдаты Вооруженных сил Украины пытались поразить важный энергетический объект на территории Брянской области". И добавили, что "удар был осуществлен из украинского ракетного комплекса "Точка-У".

Это якобы произошло на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков". "Специалистами, которые прибыли на место происшествия, была зафиксирована воронка диаметром 20 м. Станция получила незначительные повреждения", – писали российские СМИ.

Ежегодно по нефтепроводу "Дружба" перекачивается свыше 100 млн тонн нефти, и возможность его остановки, конечно же, беспокоит Кремль. Более того, в России резко заговорили о готовности сесть за переговорный стол "без предварительных условий".

"Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам… без предварительных условий, которые там пытаются выставлять", – заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ее слова в РФ некоторые восприняли как "зраду", однако другие считают, что лучше уж переговоры, чем "этот п**дец".

"Бавовна" и "отрицательный взлет"

Инцидентов в приграничных регионах РФ в последнее время действительно хватает. Только в Курской области, граничащей с Украиной, повреждены 23 многоквартирных и 379 частных домов, а также семь соцобъектов. Такие данные озвучил губернатор.

Однако Украина ни разу не подтверждала, что наносит удары по территории РФ. Правда, все чаще в разных областях страны-агрессора происходит "бавовна": неизвестные беспилотники пикируют на военные аэродромы, с которых обычно взлетает стратегическая авиация для обстрелов украинских городов, взрываются и другие военные объекты оккупационной армии.

Однако даже допустить возможность того, что украинские военные бьют по частным домам, – за гранью. Этим как раз отличается армия РФ.

"Учитывая то, что армия России уже столкнулась с нехваткой снарядов и ракет и выгребает запасы из мест хранения, возможность самоподрывов очень высока. Тем более, что жители, например, Белгородской области не единожды наблюдали "отрицательный взлет" после запуска ракет по Харькову. Они взрывались еще в воздушном пространстве РФ, а обломки, естественно, падали на головы россиян", – говорит собеседник OBOZREVATEL в военной разведке.

"Ждем военного положения"

Тем временем в российском приграничье становится все тревожнее. У собеседника OBOZREVATEL, жителя постоянного обстреливаемого армией РФ Харькова, есть близкие родственники в России – он поддерживает с ними связь.

"Родственники рассказали, что еще в конце осени их власти устроили проверку бомбоубежищ, однако не рассказывали людям, где те находятся: заявляли, что это секретная информация. Теперь же все изменилось – стали называть адреса укрытий и распространять листовки о том, как их оборудовать в собственном доме", – поделился мужчина.

По его словам, россияне "уже готовятся к худшему": "Ловушка захлопнулась, дальше только ад" – это дословно. Все понимают, что если российская армия устроит новое масштабное наступление, то пострадают и приграничные регионы РФ. Ведь военнослужащие размещаются в школах, домах культуры и других помещениях, то есть в населенных пунктах. Соответственно, рядом и военная техника. Так что россияне всерьез ожидают "бомбардировок", – говорит харьковчанин.

Также в приграничных регионах РФ уже ходят слухи о введении в ближайшее время военного положения. Ну, а пока Путин подписал указ, усиливающий "антитеррористические меры". Теперь будут проверять все автомобили, пересекающие границы субъектов, где установлен желтый уровень опасности (ранее это правило касалось только "красных" зон – то есть максимального уровня опасности).