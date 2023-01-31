Будут искать оружие, взрывчатку и ''террористов'': в России усиливают проверки автомобилей

В России с 31 января усилили "антитеррористические" меры предосторожности, обязав устраивать проверки автомобилей всех граждан, пересекающих границы субъектов, где установлен "желтый" уровень опасности. Ранее это правило касалось только "красных" зон.

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Указ с соответствующими изменениями был подписан кремлевским диктатором Владимиром Путиным в разгар полномасштабной войны. Теперь "правоохранители" страны-агрессора смогут обыскивать авто на территориях близ границы с Украиной на предмет взрывчатых веществ, оружия и "террористов".

Из документа следует, что досматривать начнут все транспортные средства.

Кроме того, этот указ отменил ограничение (не более 15 суток) по срокам введения уровней террористической опасности в регионах РФ. Теперь введенная зона будет действовать бессрочно, до отмены соответствующими органами.

Добавим: всего в России определено три уровня террористической опасности: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический).

Согласно законодательству, "желтой" зона может стать, если у органов есть подтвержденная информация, что там может быть совершен теракт. Указанный уровень террористической опасности с весны 2022 года действует в нескольких граничащих с Украиной регионах РФ. Это касалось Белгородской, Брянской, Курской областей и оккупированного Крыма.

Как писал OBOZREVATEL:

– Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 31 января заявил, что уверен в "правильности" решения о начале войны против Украины. Вторгнуться на территорию соседнего суверенного государства Россию якобы вынудила необходимость "спасения проживающих на Донбассе людей".

– Параллельно с этим в РФ продолжают неутомимо генерировать фейки об Украине. В этот раз там придумали "эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией", которые якобы проводили США над украинскими военными.

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