В России снова заговорили о переговорах с Украиной. Сейчас из Москвы доносятся заявления о готовности РФ сесть за переговорный стол "без предварительных условий".

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Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитируют пропагандисты ТАСС. Уроженка украинской Шепетовки Хмельницкой области, активно поддерживающая войну против своей бывшей родины, Матвиенко также обвинила США в "затягивании конфликта" и "продолжении агрессивной политики".

Как следует из заявления Матвиенко, в Кремле артикулируют готовность к переговорам с Украиной, но только если Украина не будет выдвигать своих условий.

"Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим будет готов к реальным переговорам, мы этого не видим, – сказала спикер Совета Федерации..

Примечательно, что вслед за другими глашатаями позиции Кремля вроде пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в том, что Украина не согласна капитулировать перед РФ, Матвиенко обвиняет США. По мнению политической верхушки РФ, Вашингтон легко мог бы "за сутки посадить Киев за стол переговоров", но США, мол, "не заинтересованы в завершении конфликта" и продолжают помогать Украине отражать агрессию РФ.

"Никаких призывов к миру нет, никакого понуждения к миру нет, они (США. – Ред.) продолжают свою агрессивную политику", – добавила Матвиенко.

Пока в Кремле изображают из себя "голубей мира", попутно готовясь к началу нового широкомасштабного наступления на территорию нашей страны, в США продолжают поддерживать Украину, защищающую свою землю и народ.

Так, по данным Reuters, полученным от источников в высших военно-политических кругах США, в Вашингтоне готовят для Украины новый пакет вооружения. Стоимость пакета составит более 2 млрд долларов. В него с большой долей вероятности впервые будут включены ракеты большей дальности. Так, Украина может получить малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью до 150 км, что может позволить поражать цели не только в российском тылу на территории материковой части Украины, но и доставать до Крыма и приграничных регионов РФ.