Гремели взрывы, поднялся дым: в Белгородской области продолжаются атаки, россияне паникуют. Фото и видео

В Белгородской области утром 15 марта пожаловались на обстрелы. Прилеты во время объявленной ракетной опасности зафиксированы в Белгороде, есть разрушения.

В сети россияне публикуют видео взрывов в Белгороде и области, сообщается о двух пострадавших. Тем временем в российском минобороны отчитались об "уничтоженных снарядах РСЗО".

Утро в Белгороде и области началось тревожно. В регионе с 07:11 до 07:25 по киевскому времени объявляли "ракетную опасность". За несколько минут до окончания тревоги местные паблики начали сообщать о "громких звуках" над Белгородом и о том, что над городом "поднимается столб дыма".

Чуть позже в сети начали появляться видео с моментами прилетов и их последствиями. В частности, на одной из улиц Белгорода горел автомобиль.

По данным, озвученным губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, к 08:30 по киевскому времени различные повреждения выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов.

"Зафиксирован прилет на территорию школьного стадиона, имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены 2 окна. Информация о количестве поврежденных машин уточняется", – заявил Гладков.

Также, по его словам, "в Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах одного многоквартирного дома, 5 частных жилых домах и двух зданиях торговых центров. Также повреждено 8 машин".

Кроме того, Гладков заявил о двух пострадавших.

"У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему", – сказал он.

Тем временем в минобороны РФ похвастались "уничтожением в воздухе" снарядов, выпущенных из РСЗО.

"Около 08.15 мск (07:15 по киевскому времени. – Ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – заявили в МО РФ.

А жители Белгорода тем временем продолжают публиковать фото с последствиями "пресеченной атаки" и жалуются на то, что во время тревоги подъезды, оснащенные специальными устройствами для дистанционного открытия при ракетной опасности, сегодня не открылись

"Люди не смогли укрыться в домах", – жалуются белгородские паблики.

Напомним, накануне, 14 марта в российском Белгороде также жаловались на взрывы. В районе вокзала после них в небо поднялся дым.

В тот же день российские добровольцы из легиона "Свобода России" и РДК призвали мирных жителей Белгородской области эвакуироваться, чтобы сберечь свои жизни. Российские добровольцы пообещали уничтожать военные объекты в ряде населенных пунктов региона.