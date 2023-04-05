Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны. Видео

В МИД России грезят войной Москвы с Соединенными Штатами. Там уже настолько подгорает, что им видится горячая фаза этой несуществующей войны.

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В среду, 5 апреля, Сергей Рябков, являющийся заместителем главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил, что Россия и США сейчас находятся в фазе горячего конфликта. Его слова растиражировали российские пропагандисты.

Позже Лавров, комментируя слова своего заместителя, усилил это заявление, заменив слово "конфликт" запрещенным в РФ словом "война".

Аргументом, по мнению Лаврова, является то, что Вашингтон дает Украине оружие для защиты от российской агрессии.

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские "нацисты" американским оружием прежде всего, и американская администрация каждый раз угрожает поставлять все более дальнобойные и смертоносные системы", – заявил Лавров.

При этом Лавров считает логичным поддерживать отношения с США и надеяться на возобновление диалога.

"Но отношения, я считаю, нужно поддерживать. По крайней мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят", – заявил Лавров.

Он не объяснил, о чем можно говорить с террористами, которые ежедневно убивают мирных граждан в соседнем государстве, против которого они развязали ничем не спровоцированную полномасштабную войну, совершают геноцид и военные преступления, да еще и угрожают всему миру атомным оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тот же день, 5 апреля, Путин обвинил США в войне РФ против Украины. А отношения Америки с Россией кровавый диктатор назвал "переживающими глубокий кризис".

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