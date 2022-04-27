Лавров заговорил о возможности референдумов о присоединении к России в захваченных регионах Украины

В России заговорили о проведении на оккупированных территориях Украины "референдумов" о присоединении их к РФ. Руководство государства, которое вторглось в соседнюю страну и грабит, пытает и убивает мирных граждан Украины, заговорило о том, что их жертвы "будут сами определять свою судьбу".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также снова рассказывал о выдуманном в Кремле "нацизме", "тоталитарном гнете" и "внешнем управлении" в Украине.

Когда у Лаврова спросили, собирается ли Кремль проводить в оккупированных украинских регионах "референдумы о присоединении к России", тот снова взялся врать о том, что РФ развязала войну в Украине "для защиты гражданских лиц".

"Мы с самого начала спецоперации объявили о том, что ее целью является защита гражданских лиц, которые страдают от милитаризации, нацификации своей страны. От того, что там правят бал в силовых структурах откровенные неонацисты, которые даже не стесняются демонстрировать соответствующую символику гитлеровской Германии. От того, что правительство во главе с президентом принимает законы, последовательно убивающие русский язык, культуру, образование на Украине", - выдал на-гора всю кремлевскую методичку Лавров.

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Оказывается, убивая украинцев, Россия "отдает им полный приоритет", - проанонсировал Лавров планы Кремля по очередному преступлению в виде фейковых "референдумов".

"Люди находятся под таким тоталитарным гнетом. И настроение людей здесь необходимо ставить на первое место, отдавать им полный приоритет. Когда мы объявляли о начале спецоперации, мы сказали, что будем исходить из того, что граждане Украины будут сами определять свою судьбу. Решать им, а не кому-то другому. Я понимаю, что Украина долгие годы находится под внешним управлением, и люди от этого устали", - заявил министр иностранных дел РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лавров назвал опасность ядерной войны "реальной" и попытался запугать Запад. Агрессор продолжает угрожать миру уничтожением человечества.

Также он цинично ответил на предложение Украины о спецпереговорах возле уничтожаемой рашистами "Азовстали", где в заложниках остаются тысячи людей. Заклик України дозволити вийти из окружения мирным жителям Лавров назвал "театральным жестом".