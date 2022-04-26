Путин заявил, что бои в Мариуполе прекращены, а Лавров цинично ответил на предложение Украины о спецпереговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров цинично назвал "театральным жестом" предложение Украины по эвакуации мирных жителей и раненых защитников Мариуполя из "Азовстали". А президент РФ Владимир Путин соврал своему турецкому коллеге о прекращении огня в Мариуполе и о якобы полном захвате города российскими оккупантами.

Кремль также требует у официального Киева отдать приказ сложить оружие "заблокированным на "Азовстали" военнослужащим и боевикам националистических батальонов". Об этом Путин заявил в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, уверяет официальный сайт Кремля.

"В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе Президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся", - пишет сайт Кремля.

Видео дня

Ответственность за тяжелое положение заблокированных на комбинате людей и защитников города Путин по давней привычке российских оккупантов возложил на Украину.

"Что касается заблокиро­ванных на территории завода "Азовсталь" украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами", - сказано в сообщении на кремлевском сайте.

При этом Украина постоянно фиксирует нарушения РФ в обращении с пленными: вопреки всем конвенциям украинцев, которые попадают в плен к оккупантам, беспощадно пытают.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разродился циничным заявлением по поводу Мариуполя в ходе совместного с генеральным секретарем Антониу Гуттеришем брифинга в Москве.

Предложение украинских переговорщиков провести очередной раунд мирных переговоров с Россией в Мариуполе он назвал "театральным жестом".

"Я слышал про такое театрально презентованное предложение украинской команды – той команды, которая с нашими переговорщиками общалась и в Беларуси, и в Турции, и потом по видеоконференции – провести очередное заседание в Мариуполе прямо у стен "Азовстали". Ну что могу сказать? Театральный жест", - сказал Лавров.

Желание Украины спасти своих граждан этот будущий фигурант международного трибунала, где будут судить Россию за военные преступления в Украине назвал стремлением "поставить еще одну какую-то душераздирающую сцену".

"Если идет речь о серьезном настрое на работу в рамка переговоров, то лучше бы они ответили на наши предложения, которые уже больше 10 дней находятся на их стороне, и о которых, как выяснилось Зеленский даже не слышал", – заявил Лавров.

Напомним, что бои за Мариуполь продолжаются с 1 марта. Практически все это время Россия нещадно уничтожает город: разрушения уже перевалили за 95%.

Мирные жители вынуждены все это время прятаться от российских бомб, ракет и артиллерии по подвалам и бомбоубежищам. У них уже заканчивается еда и вода.

Количество убитых мирных жителей уже исчисляется десятками тысяч. Под Мариуполем нашли 30-метровую братскую могилу: тела погибших туда свозят грузовиками. Впоследствии обнаружили еще несколько огромных массовых захоронений.

В последние недели оккупанты пытаются взять штурмом комбинат "Азовсталь", где держат оборону защитники города и прячется огромное количество женщин и детей. Именно эвакуации мирных жителей и свыше 500 раненых украинских воинов требует у России, используя все возможные рычаги, Украина.

Но оккупанты регулярно отчитываются о "взятии города" и о "прекращении штурма" - и продолжают бомбить комбинат и людей, нашедших в нем прибежище.